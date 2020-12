Marca voert druk op en benoemt vijf ‘zonden’ van Zidane bij Real Madrid

Zinédine Zidane is de afgelopen weken flink onder vuur komen te liggen bij Real Madrid. De club begon het nieuwe seizoen onder leiding van de Franse trainer weliswaar nog op acceptabele wijze, maar met name de laatste weken zijn de prestaties van de Koninklijke uiterst wisselvallig. De Spaanse sportkrant Marca belicht de rol van de oefenmeester rondom de sportieve malaise en benoemt vijf ‘zonden’ die hem veel kritiek hebben opgeleverd.

De regerend landskampioen kent vooralsnog een teleurstellend seizoen. In de competitie bezetten de Madrilenen een magere vierde plek van de ranglijst: slechts vijf van de eerste tien competitieduels werden gewonnen. Ook in de Champions League laten de resultaten op zijn zachtst gezegd te wensen over. Overwintering hebben los Blancos inmiddels niet meer in eigen hand. Een erg pijnlijke situatie voor een club met ambities van formaat en volgens Marca zijn er verschillende redenen waarom Zidane niet vrijuit gaat in de huidige sportieve crisis.

Allereerst wordt de 48-jarige coach gewezen op het gebrek aan vastigheid in de ploeg. Net als in het succesvolle seizoen 2016/17 speelt Real Madrid zelden twee wedstrijden achter elkaar in dezelfde basisopstelling. Deze jaargang pakt het roulatiesysteem echter minder gunstig uit, daar de Fransman nu een minder brede en minder talentvolle selectie tot zijn beschikking heeft. Toch blijft Zidane vasthouden aan zijn ruim drie jaar oude succesformule, wat tot vraagtekens leidt bij de krant.

Na de nederlaag tegen Shakhtar Donetsk dreigt uitschakeling in de groepsfase van de Champions League.

Verder wordt het de oud-middenvelder onder meer verweten dat hij te veel inzet op de spelers die in de herfst van hun carrière lijken te zitten. Het belangrijkste voorbeeld hierbij is zijn vertrouwen in Marcelo. De linksback maakte dit seizoen, tot aan het duel met Shakhtar Donetsk (2-0 nederlaag), in alle verliespartijen speelminuten. Daarentegen bleef Real Madrid in de duels zonder de Braziliaan, tot aan de nederlaag tegen Alavés (1-2), liefst 31 keer op rij ongeslagen.

Naast zijn keuzes op het veld wordt ook het inkomende transferbeleid van de Fransman met een onvoldoende beoordeeld. Zo werd Luka Jovic gehaald na het vertrek van Cristiano Ronaldo, maar zijn komst pakte niet goed uit. Ook Eden Hazard wordt in de Spaanse hoofdstad gezien als een speler die de hooggespannen verwachtingen nog altijd niet heeft waargemaakt.

Zidane wordt aan de ene kant bekritiseerd vanwege het aantrekken van de verkeerde, niet renderende spelers. Aan de andere kant wordt ook het uitgaande transferbeleid ter discussie gesteld. Zo heeft de oud-voetballer volgens het sportblad met onder meer Sergio Reguilón, Marcos Llorente en Achraf Hakimi een aantal talentvolle spelers veel te makkelijk de deur gewezen.

Tot slot wordt er in Spanje ook een kritische blik geworpen op het tactische beleid van de man die aan het roer staat bij de kwakkelende Madrilenen. In al die jaren dat hij Real Madrid onder zijn hoede had, is er vrij weinig veranderd aan de tactiek. “De selectie verandert door de jaren heen en de oefenmeester heeft zijn keuzes nooit aangepast aan het materiaal dat hij tot zijn beschikking had”, zo besluit Marca.