Dick Advocaat: ‘Ik heb wel een naam, maar die ga ik jou niet geven’

De toch al volle ziekenboeg van Feyenoord werd donderdagavond verder uitgebreid. In de eerste helft van de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb viel Bryan Linssen uit met een hamstringblessure, terwijl Uros Spajic zich in de pauze moest laten vervangen vanwege een hoofdwond. Op de persconferentie na afloop van de 0-2 nederlaag vertelde Advocaat aan Voetbalzone dat hij al bezig is met versterking in de winterse transferperiode.