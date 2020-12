Arsenal met speels gemak groepswinnaar; Bosz overwintert na spektakelstuk

Arsenal heeft zich donderdagavond tegen Rapid Wien verzekerd van groepswinst in de Europa League. In eigen huis won de ploeg van Mikel Arteta met 4-1, waardoor Arsenal nog altijd foutloos is en de voorsprong onoverbrugbaar is geworden voor de overige teams in Groep B. Rapid Wien en Molde FK maken volgende week in een onderlinge confrontatie uit wie zich als nummer twee achter Arsenal zal plaatsen voor de knock-outfase. In Groep C heeft Peter Bosz zich met zijn Bayer Leverkusen geplaatst voor de zestiende finales. Dankzij de 2-3 zege op bezoek bij Olympique Nice mogen de Duitsers in de laatste speelronde met het tevens geplaatste Slavia Praag gaan strijden om de eerste plek in de poule.

Arsenal - Rapid Wien 4-1

Al na tien minuten spelen wist Alexandre Lacazette met een fantastische uithaal de score te openen. De Fransman kreeg op circa dertig meter van het vijandige doel de bal voor zijn voeten en haalde genadeloos uit: 1-0. Nog geen acht minuten later verdubbelden the Gunners hun voorsprong. Pablo Mari, die na vijfenhalve maand absentie door blessureleed zijn rentree maakte, stond perfect gepositioneerd om een hoekschop van Reiss Nelson via de paal binnen te knikken: 2-0. Op slag van rust werd het zelfs nog 3-0 voor de Londenaren: met prachtig combinatiespel sneed Arsenal dwars door de Oostenrijkse defensie heen. Edward Nketiah was het eindstation en werkte in twee instanties de bal langs sluitpost Richard Strebinger.

Ondanks de grote achterstand besloten de bezoekers de handdoek niet in de ring te gooien. Twee minuten na rust was het Koya Kitagawa die de spanning uit een carambole weer enigszins terugbracht in de wedstrijd: 3-1. Het sprankje hoop op een goed eindresultaat dat Rapid Wien had gekregen na de treffer, vervloog definitief in de 66e minuut. Emile Smith Rowe stond koud op het veld toen hij een vanaf de vijfmeterlijn een niet te missen kans benutte: 4-1.

OGC Nice - Bayer Leverkusen 2-3

Nadat Patrik Schick in de achttiende minuut een enorme kans om zeep hielp vanaf de rand van het vijfmetergebied, was het even later wel raak voor de ploeg van Bosz. Moussa Diaby kreeg na zijn goede loopactie een prachtige lob op maat, waarna de Fransman zijn ploeg met een perfect getimede volley op voorsprong schoot: 0-1. Vlak na het eerste doelpunt dacht Schick de marge te verdubbelen, maar na het ingrijpen van de VAR werd die treffer afgekeurd wegens buitenspel.

Lang konden de Duitsers overigens niet genieten van hun gunstige uitgangspositie: vier minuten na de openingstreffer kwam Nice uit het niets langszij. Een afvallende bal belandde op de rand van de zestien bij Hassane Kamara, die vervolgens ook met een verwoestende volley het net liet bollen: 1-1. Na ruim een half uur spelen kwam Leverkusen in het zeer aantrekkelijke duel opnieuw aan de leiding. Aleksandar Dragovic kreeg de bal ter hoogte van de penaltystip voor zijn voeten uit een corner, waarna hij de 1-2 strak langs Walter Benítez schoof.

De teams kwamen bepaald niet vermoeid uit de spectaculaire eerste helft. Vlak na de pauze viel immers al het vierde doelpunt van de avond. Leverkusen-doelman Lukas Hradecky verkeek zich op een vrije trap en tikte de bal voor de voeten van Dan Ndoye, die op de juiste plek stond om de 2-2 binnen te wandelen. Het antwoord van die Werkself volgde razendsnel. Julian Baumgartlinger verlengde een strakke voorzet Nadiem Amiri met het hoofd en liet Benítez kansloos: 2-3. De bezoekers gingen nog nadrukkelijk op zoek naar een vierde goal, maar die bleef uit.