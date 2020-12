Guardiola krijgt venijnige sneer van tegenstander: ‘Dan zou ik ook boos zijn’

Sérgio Conceição, de trainer van FC Porto, wil niets weten van de kritiek die collega Josep Guardiola uitte op de speelwijze van zijn elftal. Laatstgenoemde speelde dinsdag met Manchester City doelpuntloos gelijk in Portugal en beklaagde zich daarna over de defensieve speelstijl van Porto. "Was hij van streek?", aldus Conceição. "Als ik zijn budget had, zijn spelers, en ik zou nog steeds niet kunnen winnen, zou ik ook boos zijn."

Manchester City creëerde dinsdagavond in het Estádio do Dragão enorme kansen, maar wist die niet te benutten. De 0-0 was uiteindelijk genoeg voor City, dat zich verzekerde van groepswinst. Porto is eveneens gekwalificeerd voor de volgende ronde. "Ongelofelijke felicitatie aan mijn team voor het winnen van de groep", sprak Guardiola na afloop lovend over zijn ploeg. "We hebben gespeeld om te winnen, we hebben het geweldig gedaan. We hebben niet één hoekschop of schot op doel tegen gekregen. Alle spelers waren fantastisch."

Guardiola kan het niet laten om zich licht cynisch te uiten over tegenstander FC Porto. "We zijn blij, ik denk ook dat FC Porto ook gefeliciteerd moet worden met de manier waarop ze de hele groepsfase speelden. Zij hadden bijna altijd acht spelers in de eigen zestien. Zelfs Moussa Marega en Jésus Corona (op papier aanvallers, red.) liepen de hele tijd achterin."

Daarop reageerde Conceição dus als een adder gebeten. De oefenmeester had het een maand geleden, bij het heenduel in Engeland (3-1 winst voor City), ook al aan de stok met Guardiola. Conceição zei toen dat hij 'nog veel kon leren van Guardiola, vanwege de manier waarop hij scheidsrechters onder druk kon zetten'. Die betreffende wedstrijd in Manchester stond overigens onder leiding van de Letse arbiter Andris Treimanis en een Nederlands VAR-duo, bestaande uit Kevin Blom en Jochem Kamphuis.