Ajax weet wat het te doen staat na Atalanta - FC Midtjylland

De ontmoeting tussen Atalanta en FC Midtjylland heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting in de groepsfase van de Champions League eindigde in 1-1 en dat betekende het eerste punt voor de hekkensluiter van Groep D. Atalanta komt door de remise op acht punten en dat is er één meer dan Ajax, dat tegelijkertijd bij Liverpool (1-0) verloor. De resultaten in Bergamo en Liverpool betekenen dat het team van Erik ten Hag volgende week per se van Atalanta moet winnen, waar voorafgaand aan deze duels wellicht een gelijkspel ook had volstaan.

Het eerste kwartier in Bergamo mocht er zijn. Marco Sportiello moest in actie komen op pogingen van Mikael Anderson en Anders Dreyer en daarna was het aan de andere kant bijna raak. Hans Hateboer zag zijn schot door doelman Jesper Hansen gekeerd worden en de rebound van Duván Zapata ging flink over. In de dertiende minuut was het raak en nam FC Midtjylland de leiding. Sory Kaba legde de bal met de borst klaar voor Alexander Scholz, die het leer net buiten het zestienmetergebied in één keer hard tegen de touwen joeg.

Het fraaie doelpunt had een wake-up call kunnen zijn voor Atalanta, maar het tegendeel was waar. Het team van Gasperini had veel moeite met de bezoekers, die na het doelpunt weliswaar niet meer nadrukkelijke het doel van Sportiello opzochten maar zich wel een slag in de rondte werkten om de voordelige marge te behouden. Zapata, Cristian Romero en Matteo Pessina misten precisie in hun afwerking of vonden Hansen op hun weg.



Ook na rust wilde het maar niet lukken bij Atalanta, mede omdat er geen klik leek te zijn tussen Zapata en Luis Muriel. Na iets meer dan een uur spelen kwam het team van Gasperini zelfs goed weg. Kaba probeerde de bal met de hak in de bovenhoek te krijgen, maar de inzet was te hard en eindigde op de lat. Na 68 minuten had de trainer van Atalanta genoeg gezien en voerde hij drie wissels door, met onder meer de entree van Marten de Roon.

Atalanta werd dreigender en dat resulteerde in enkele grote kansen. Een schot van Robin Gosens ging over het Deense doel en Hansen keerde een poging van invaller Amad Diallo, waarna de rebound opnieuw geen prooi was voor Zapata. Twaalf minuten voor het einde viel toch de 1-1: de voorzet van Hateboer vanaf rechts was perfect en dat gold ook voor de krachtige kopbal van Romero in de rechterhoek. Dat was tevens het laatste wapenfeit.