PSV beloont exceptionele seizoensstart met contract tot 2025

Cody Gakpo heeft handtekening gezet onder een nieuw tot 2025 lopend contract bij PSV. De Eindhovenaren maken de contractverlenging van de 21-jarige aanvaller bekend in een aflevering van PSV TV, die overigens eerder op FOX Sports is uitgezonden dan deze op de officiële kanalen verscheen. Het oude contract van Gakpo bij PSV liep nog door tot medio 2023, waardoor hij dus voor twee jaar bijtekent.

De international van Jong Oranje speelt voorlopig een ijzersterk seizoen bij PSV. In elf officiële wedstrijden verzorgde Gakpo voorlopig zeven doelpunten en twee assists, waarmee hij zijn definitieve doorbraak van vorig seizoen een passend gevolg geeft. Gakpo speelt sinds 2007 voor PSV en maakte in februari 2018 op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. Voorlopig speelde de aanvaller reeds zeventig wedstrijden in het eerste elftal van de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor zeventien doelpunten en zeventien assists.

“De verbintenis loopt tot 2025. Ik ben er supertrots op, net als mijn familie. Het is natuurlijk wel lang, maar ik voel me hier thuis en op mijn gemak. Dat is belangrijk voor een speler. Ik heb met de mensen om mij heen een stappenplan gemaakt voor mijn carrière en daar hoort deze stap bij. Ik moet hard werken en gefocust blijven”, geeft Gakpo, geboren Eindhovenaar, te kennen in gesprek met het clubkanaal.

“Het kan moeilijk zijn als andere spelers de kans krijgen als jij er had willen staan, maar dat is ook voetbal en dat hoort erbij”, zo blikt Gakpo terug op zijn doorbraak bij PSV. “Je moet gefocust blijven op je eigen ontwikkeling. Daar helpen de trainers en mijn familie mij mee. Ik ben nu op een punt waarop ik mezelf zoveel mogelijk wil laten zien en zoveel mogelijk rendement moet halen.”

“Ik wil goede statistieken hebben, maar ook het team helpen om grote dingen te bereiken. Ik wil kampioen worden, we kunnen de beker winnen en we kunnen ook ver komen in Europa. Iedereen in het team heeft die honger, dus ik denk dat we er wel klaar voor zijn”, besluit Gakpo. De aanvaller ondertekende in september 2019 al een nieuwe verbintenis, die hem destijds voor vier jaar aan PSV verbond.

“Het is niet de eerste keer dat we zijn contract openbreken", zegt technisch manager John de Jong op de website van PSV. "We hebben er vertrouwen in dat hij van nog grotere waarde voor het elftal gaat zijn. Keer op keer is Cody in zichzelf blijven investeren. Het resultaat daarvan zien we wekelijks op het veld. Hij heeft het traject van jeugd- tot basisspeler volledig doorlopen en dat maakt hem een voorbeeld voor alle talenten in onze jeugdopleiding.”