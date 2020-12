Van de Beek: ‘Hij is belangrijk voor het team, maar ook voor mij persoonlijk’

Edinson Cavani staat woensdagavond waarschijnlijk in de basis van Manchester United voor het Champions League-duel met Paris Saint-Germain. De aanvaller, die de voorbije jaren voor de Parijzenaars uitkwam, viel afgelopen zondag goed in tegen Southampton (2-3) door twee doelpunten te maken én een assist te geven. Cavani stond een week geleden in het duel met Istanbul Basaksehir (4-1) ook in de basis, maar toen was hij niet bij een goal betrokken.

“Vanaf de eerste dag maakt hij een professionele indruk op mij”, vertelde Donny van de Beek daags voor het weerzien met PSG. “Natuurlijk is het soms lastig communiceren met hem, maar ik denk dat hij heel belangrijk voor het team is. Maar ook voor mij persoonlijk. Als je het strafschopgebied nadert, zorgt hij ervoor dat hij er wat extra ruimte onstaat. Hij kan ook op een andere positie in de aanval spelen. Verdedigers letten toch altijd meer op de spits en dat biedt kansen voor de middenvelders.”

“Een topprofessional”, haakte manager Ole Gunnar Solskjaer in. “Ik ben vanwege de taalbarrière nog niet in de gelegenheid geweest om Cavani echt goed te leren kennen. Het moet via een tussenpersoon gaan. Maar hij is heel professioneel en alles wat hij doet, doet hij met de intentie om een betere voetballer te worden. Maar hij is ook een goede ploeggenoot. Een teamspeler die overal op let. Hij heeft al twee Engelse woorden geleerd, tomorrow en off. Als we winnen, wil hij een dag vrij, dus dat weet hij al.”

Solskjaer is vooral lovend over de mentaliteit van Cavani. “Wij Vinkingen geven nooit op”, benadrukte de Noor. “We hebben op mentaal gebied de juiste instelling. Ik kijk altijd naar de mentaliteit van de spelers en de capaciteit om het goed te doen in een wedstrijd ook al hebben ze geen perfecte dag. Hij behoort met zijn running stats al tot de top drie van spitsen in de Premier League en hij is 33 jaar. Dat zegt alles over zijn mentaliteit.”

In de optiek van Solskjaer zijn Cavani en Anthony Martial geen concurrenten van elkaar. “Ik denk dat er maar één positie is waarvan we kunnen zeggen dat het tussen twee voetballers gaat. De positie van doelman, voor Dean Henderson en David de Gea. De rest heeft de potentie om ook op andere plekken te spelen. Donny heeft net al verteld hoe flexibel en veelzijdig Cavani is. Anthony, Marcus Rashford en Edinson kunnen in alle vier posities in de aanval uit de voeten. Dat geldt ook voor Bruno Fernandes en Paul Pogba. Er zijn veel spelers die graag willen spelen, maar soms zitten er ook tactische redenen achter.”

“Soms is het Anthony, soms Marcus, soms Mason Greenwood, soms Edinson in het midden, soms twee van hen. Ik denk niet dat het een issue is.” Martial en Pogba zijn woensdag weer van de partij na het duel met Southampton te hebben gemist. Pogba echter begint vermoedelijk op de bank, omdat het ernaar uitziet dat Van de Beek de voorkeur krijgt op het middenveld. De ex-speler van Ajax startte op het St Mary’s voor het eerst dit seizoen als basiskracht in een Premier League-duel.