Vier Nederlanders genomineerd voor UEFA Team of the Year

De UEFA heeft de shortlist bekendgemaakt met namen die kans maken op een plek in het UEFA Team of the Year. Onder hen zijn vier Nederlanders terug te vinden. Opmerkelijk genoeg zijn het allemaal verdedigers: Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Hans Hateboer. Van Dijk en De Ligt schopten het eerder tot in het Team of the Year van 2019; eerstgenoemde zat ook in het elftal van 2018.

Samen met de fans komt de Europese voetbalbond jaarlijks met een verkiezing van het beste elftal van dat jaar. De vijftigkoppige lijst bestaat in totaal uit vijf keepers, vijftien verdedigers, vijftien middenvelders en vijftien aanvallers. Vorig jaar baarde Ajax opzien met de nominatie van zes spelers, van wie De Ligt en Frenkie de Jong ook het elftal haalden. Die prestatie was mede te danken aan het succesvolle Champions League-seizoen. Fans hebben tot 6 januari de gelegenheid om te stemmen op hun favoriete spelers.

UEFA Fans’ #TeamOfTheYear is back! ?? 5??0?? stars compete for YOUR vote ?? Who will you put in your top 11 of 2020? ?? ???? PICK NOW! ???? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 1, 2020

In de categorie aanvallers is onder anderen plek voor Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Robert Lewandowski. Op het middenveld zijn onder meer Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes en Jordan Henderson genomineerd. Onder de verdedigers is naast de Nederlanders plek voor oud-Eredivisionist Angeliño en grote namen als Sergio Ramos, David Alaba en Thiago Silva.

Nieuw dit jaar is de verkiezing van een Team of the Year voor vrouwen. Op de lijst met genomineerde vrouwen zijn vijf Nederlandse speelsters terug te vinden: Vivianne Miedema, Jill Roord, Danielle van de Donk, Dominique Janssen en Sari van Veenendaal.