Aad de Mos is overtuigd: ‘Hij moet geselecteerd worden voor het EK’

Aad de Mos ziet in Cody Gakpo van PSV een zekere kandidaat voor de EK-selectie van Oranje, zo stelt de analist maandag in een video-item met het Eindhovens Dagblad. Gakpo viel onder meer positief op in de wedstrijden tegen PAOK (3-2 winst) en Sparta (1-0 winst).

In het Europa League-duel was de aanvaller goed voor de aansluitingstreffer en ook tegen Sparta liet hij zich als invaller nadrukkelijk zien. Terugblikkend op de Europese ontmoeting met de Grieken laat De Mos duidelijk zijn waardering blijken voor de PSV’er. “Gakpo speelde een geweldige wedstrijd. Hij is voor mij ook een international aan het worden."

De oud-trainer deed er vervolgens nog een schepje bovenop: "Hij moet ook geselecteerd worden voor het EK, daar ben ik van overtuigd." Daarnaast geeft De Mos aan ook te zien dat trainer Roger Schmidt zijn pupil op waarde schat. "Hij wordt enorm gewaardeerd, dat zie je ook aan de trainer. Hij ziet hem ook als onderdeel van 'de grote drie.'" Met 'de grote drie' doelt de analist, naast Gakpo, ook op Donyell Malen en Noni Madueke.

Verder geeft De Mos de Eindhovenaren een goede kans om een plek in de knock-outfase van de Europa League te bemachtigen. “Overwintering zit er zeker in. Granada is ook niet meer in goede doen en bovendien is PSV uitgerust.” Het interview sluit hij af door de fans gerust te stellen: "Ze gaan bij Granada op een hele goede manier winnen en ze gaan ook winnen van sc Heerenveen."