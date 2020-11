Koeman laat Barcelona in ultra-offensieve opstelling starten

Sergiño Dest start zondag bij Barcelona in het thuisduel met Osasuna in LaLiga. De rechtsback was afgelopen week niet ongeschonden uit het Champions League-duel met Dynamo Kiev (0-4 winst) gekomen, maar is uiteindelijk toch inzetbaar. Een meevaller voor Ronald Koeman die met de nodige hoofdbrekens in defensief opzicht kampt. De Nederlander kiest voor een ultra-aanvallende opstelling. Het duel in het Camp Nou gaat om 14.00 uur van start.

De aanwezigheid van Dest betekent dat Koeman niet Frenkie de Jong een linie naar achteren hoeft te halen en Óscar Mingueza als rechtsback hoeft op te stellen. Laatstgenoemde en Clément Lenglet zijn de enige beschikbare centrale verdedigers en vormen zondag, net als in Kiev, het hart van de defensie. Voor Mingueza is het zijn debuut in LaLiga, nadat hij in Kiev zijn officiële debuut in de hoofdmacht maakte. Jordi Alba en Marc-André ter Stegen completeren de defensie. De enige controleur in het systeem is De Jong.

In aanvallend opzicht zijn er enkele veranderingen ten opzichte van het midweekse Champions League-duel. Trincao keert terug naar de bank; Antoine Griezmann en Lionel Messi maken hun rentree. Laatstgenoemde hoefde van Koeman niet af te reizen naar Kiev, waar Griezmann in de 65e minuut binnen de lijnen kwam. Ousmane Dembélé bleef op de bank en staat ook vandaag niet in de basiself. De andere aanvallende posities worden ingevuld door Philippe Coutinho, Martin Braithwaite en Pedri.

Voor Barcelona is een overwinning op Osasuna het enige wat telt. Het team van Koeman won in de Champions League weliswaar elk van de eerste vier groepsduels, maar in LaLiga stapten de Catalanen in slechts één van de laatste zes duels als winnaar van het veld: een 5-2 zege op Real Betis. De achterstand op koplopers Real Sociedad en Atlético Madrid bedraagt liefst twaalf punten, al hebben de Basken twee duels meer gespeeld en de Madrilenen één.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong; Coutinho, Pedri, Messi, Griezmann; Braithwaite.