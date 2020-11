FC Emmen betreurt ‘social distancing’ én vijf balcontacten tegen Ajax

Stunten tegen PSV zat er voor FC Emmen nét niet in, evenmin tegen Feyenoord en vorige week tegen AZ werden twee doelpunten afgekeurd. Tegen Ajax maakte het team van Dick Lukkien zaterdag echter écht geen schijn van kans. FC Emmen verloor met 0-5 van de koploper en door de zevende nederlaag in de eerste tien competitiewedstrijden zakt de ploeg van Lukkien naar de laatste plaats in de Eredivisie, met drie schamele punten.

“We hebben slecht gespeeld, maar wel tegen een goed Ajax. Maar als je tegen een ploeg speelt die tussen twee Europese wedstrijden in zit dan moet je scherper en beter spelen dan dat wij hebben gedaan”, vertelde Lukkien in gesprek met RTV Drenthe. FC Emmen zakte door de ondergrens als men eenmaal in balbezit was. “Maar dat wil niet zeggen dat je dan zoveel steken moet laat vallen in verdedigend opzicht.”

“We geven de eerste goals veel te gemakkelijk weg. Met heel weinig ruimte in onze rug stonden we toch heel veel ruimte toe. Dat kan niet.” FC Emmen had volgens de statistieken van Opta slechts vijf balcontacten in het strafschopgebied van Ajax. Sinds de eerste promotie van de club in 2018 was dit aantal in slechts één Eredivisie-duel lager: vier tegen PSV in januari 2019. FC Emmen bleef bovendien voor het eerst in de clubhistorie zonder zege in de eerste tien competitieduels van een seizoen in de Eredivisie of Eerste Divisie.

Perr Schuurs gaat na dikke zege van Ajax in op geruchten over Liverpool

Lukkien vond zijn spelers niet zielig. “Nee, daar ben ik helemaal niet van en daar hou ik ook helemaal niet van. We moeten geen zelfmedelijden hebben, ook al zag het er soms wel zo uit”, vervolgde de trainer in gesprek met de regionale zender. “Toch moeten we deze nederlaag wel in perspectief zien. We verliezen van Ajax, dat met 3-1 wint van FC Midtjylland, met 5-0 van Heracles Almelo, met 0-13 van VVV-Venlo en met 0-3 van FC Utrecht. Dus we verliezen van een topploeg.”

“Nogmaals, dat we veel beter kunnen staat als een paal boven water. Kortom, doorgaan en op naar de belangrijke maand december.” FC Emmen verstuurde zaterdag slechts 146 geslaagde passes tegen Ajax en dat waren er minstens 77 minder dan in ieder ander Eredivisie-duel dat de Emmenaren speelden. Doelman Felix Wiedwald was zelfs de Emmen-speler met de meeste passes (33) en de meeste passes naar of op de helft van de tegenstander (19).