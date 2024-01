‘Juventus stuurt scouts naar Amsterdam voor Jong Ajax - FC Groningen’

Luciano Valente is op de radar verschenen bij verschillende clubs uit Europa. Maandagavond werd de twintigjarige middenvelder van FC Groningen bekeken door scouts van Juventus en Girona, meldt onder meer Merijn Slagter namens RTV Noord.

Valente is een Nederlands-Italiaanse middenvelder die de jeugdopleiding van FC Groningen doorliep en in 2022 zijn debuut maakte in de hoofdmacht van de Trots van het Noorden. In 2021 tekende hij zijn eerste profcontract.

Valente verlengde in september 2022 zijn contract bij Groningen tot medio 2026 met een optie op een extra jaar, maar het is zeer de vraag of hij die verbintenis gaat uitdienen. De interesse in de middenvelder neemt toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Naar verluidt waren scouts van Girona en Juventus maandagavond aanwezig bij het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen Jong Ajax en FC Groningen (0-1). Valente begon in de basis en werd in de slotfase door Dick Lukkien naar de kant gehaald.

Waar Valente vorig seizoen tot twintig wedstrijden in de Eredivisie kwam namen FC Groningen (negen basisplaatsen), staat de teller dit seizoen op achttien duels in de Keuken Kampioen Divisie (vijftien basisplaatsen).

De middenvelder noteerde dit seizoen tot dusver 1274 minuten in competitieverband en was daarin vier keer trefzeker. In totaal trok Valente in alle competities 52 keer het shirt van Groningen over zijn hoofd. Daarin was hij vijf keer trefzeker en driemaal aangever.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties