FC Groningen maakt melding van vertrek Van Veen naar Schotland: ‘Dankbaar’

Woensdag, 29 november 2023 om 16:44 • Wessel Antes • Laatste update: 17:32

Kevin van Veen vertrekt woensdag voor onbepaalde tijd terug naar Schotland, zo laat FC Groningen weten via de officiële kanalen. De 32-jarige spits uit Eindhoven zal daar zijn hoogzwangere vriendin bijstaan voor de bevalling. De veelbesproken Van Veen zal in Schotland voor de eerste keer vader worden en krijgt een dochter.

Van Veen behoorde maandagavond nog tot de selectie van Groningen, dat met liefst 0-5 afrekende met Jong AZ. De aanvalsleider zelf kwam echter niet in actie. Van Veen verloor eind oktober zijn basisplaats bij de Trots van het Noorden.

Sindsdien speelde de Brabander slechts 111 minuten, verdeeld over 7 optredens. Van Veens laatste doelpunt dateert van 6 oktober, toen hij tweemaal scoorde in het verloren uitduel met NAC Breda (3-2). De totale teller voor Groningen staat op vijf treffers in vijftien optredens.

Aanvankelijk zou Van Veen maandag na afloop van het duel in Wijdewormer afreizen naar Schiphol, om vervolgens door te reizen naar Schotland. Vanwege omstandigheden reist de spits woensdag pas af naar het thuisland van zijn vriendin.

Van Veen is Groningen dankbaar voor het meedenken. “In de laatste fase van een zwangerschap is het belangrijk om dicht bij elkaar te zijn. Ik ben FC Groningen dankbaar dat de club mij alle tijd en ruimte geeft om bij mijn vriendin en de bevalling te zijn en ik kijk ontzettend uit naar het moment dat we onze dochter in de armen mogen sluiten.” Het is nog onbekend wanneer Van Veen terugkeert naar Groningen, daar het moment van bevalling nu nog niet vaststaat.

Relatie met Dick Lukkien

De grote vraag is of Van Veen überhaupt nog terugkeert in het shirt van Groningen. De spits is na een conflict met trainer Lukkien op een zijspoor beland bij de club, die hem afgelopen zomer voor zo’n 600.000 euro overnam van Motherwell FC. Van Veen is een van de absolute grootverdieners in Groningen.

Bij de nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie ligt Van Veen nog tot medio 2026 vast. Mogelijk richt hij zich tijdens de winterse transferperiode op een definitieve terugkeer naar Schotland. Groningen komt in het persbericht ook met een korte boodschap richting Van Veen. “FC Groningen wenst Kevin en zijn vriendin veel succes met de bevalling en de geboorte van hun dochter in de aankomende periode.”