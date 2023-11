Elftal van de Week: twee spelers ondanks eigen doelpunten toch geselecteerd

Dinsdag, 28 november 2023 om 15:44 • Siep Engelen • Laatste update: 15:57

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en maandag werden er maar liefst vijftien wedstrijden afgewerkt in de KKD, waarin onder andere ADO Den Haag en FC Groningen flink uithaalden.

Het doel wordt deze week verdedigd door Jorn Brondeel van FC Eindhoven. In de teleurstellende thuiswedstrijd tegen TOP Oss (0-0) was de doelman een van de weinige lichtpuntjes bij de ploeg uit Eindhoven. Brondeel verrichte zes reddingen, waarmee hij een punt redde voor zijn ploeg.

Uitgelicht:

ADO Den Haag haalde maandag flink uit door met 6-0 over Jong FC Utrecht heen te walsen. De grote man bij de Hagenezen was Jort van der Sande, die voor het eerst in zijn loopbaan een hattrick wist te scoren. De ADO-speler werd met drie goals en een assist voor rust de tweede speler dit kalenderjaar die bij vier doelpunten betrokken was in de eerste helft van een Eerste Divisie-duel, na Apostolos Vellios op 3 maart namens PEC Zwolle tegen FC Den Bosch (4 goals).

Ook FC Groningen scoorde er flink op los en wist maandag met 0-5 te winnen bij Jong AZ, waarmee het drie spelers aflevert aan het Elftal van de Week. Radinio Balker begon het weekend met een eigen doelpunt tegen FC Eindhoven, maar wist in diezelfde wedstrijd nog aan de juiste kant te scoren, iets wat hem afgelopen maandag wederom lukte. Thom van Bergen en Jorg Schreuders, die goed was voor een doelpunt en een assist tegen Jong AZ, waren op basis van statistieken de andere uitblinkers bij de ploeg van Dick Lukkien.

Jong Ajax liep maandag met 4-1 over Helmond Sport heen. Mika Godts, die in de eerste helft in eigen doel scoorde, herstelde in het tweede bedrijf zijn fout door aan de goede kant te scoren. Hij verdient daarmee toch een plek in het Elftal van de Week evenals zijn ploeggenoot Jaydon Banel. De snelle buitenspeler van Jong Ajax was in zijn vijftigste Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd voor het eerst twee keer trefzeker in een duel.

Willem II behield de koppositie door vrijdag met 1-5 te winnen bij Telstar. Nick Doodeman maakte voor het eerst sinds 11 december 2020 twee goals in een KKD-duel, destijds namens FC Volendam tegen FC Den Bosch. Geen speler creëerde sinds afgelopen vrijdag meer kansen in een Keuken Kampioen Divisie-duel dan Doodeman.

Elftal van de Week: Jorn Brondeel (FC Eindhoven); Radinio Balker (FC Groningen), Raffael Behounek (Willem II), Boy Kemper (NAC Breda); Nick Doodeman (Willem II), Jorg Schreuders (FC Groningen), Jort van der Sande (ADO Den Haag), Ringo Meerveld (Willem II); Jaydon Banel (Jong Ajax), Thom van Bergen (FC Groningen), Mika Godts (Jong Ajax).