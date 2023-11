FC Groningen haalt ‘verloren zoon’ na zeven jaar terug bij de club

Donderdag, 23 november 2023 om 13:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:56

Nick Bakker keert terug bij FC Groningen, zo maakt de Trots van het Noorden donderdag bekend. De 31-jarige verdediger heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen. Bakker trainde sinds de voorbereiding mee bij Groningen.

Bakker kan niet wachten om zijn eerste minuten te maken sinds zijn terugkeer. "Ik ben fit en als alles goed gaat zit ik vrijdag bij de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen FC Eindhoven", zegt hij bij het clubkanaal. "Dat is heel mooi nieuws. Ik heb er hard voor gewerkt, eindelijk is het zover.

"Ik heb een paar tegenslagen gehad, maar het voelt hartstikke goed om fit te zijn. Hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen. Mensen kunnen goed voetbal verwachten van mij. Ik draag verdedigend een steentje bij en probeer het team goed neer te zetten. Dat zijn dingen waar ik mij voornamelijk op focus."

Reactie Lukkien

Trainer Dick Lukkien is blij met de komst van Bakker. "Hij moest van ver komen door de zware blessure die hij heeft gehad. Je zag wel dat zijn lichaam moest worden opgebouwd, maar het lijkt nu helemaal goed te gaan. De laatste weken staat hij er erg goed voor. Je ziet dat hij heel veel kwaliteit heeft."

Bakker is voor Lukkien in meerdere opzichten een aanwinst. "Hij heeft bewezen dat hij een hele betrouwbare verdediger is die met ruimte in de rug kan spelen en erg comfortabel is in de opbouw. Dat zijn belangrijke voorwaarden en ingrediënten die wij kunnen gebruiken."

"Hij weet waar deze groep voor staat. Het is altijd goed om cultuurbewakers te hebben die het kunnen vertalen naar de rest van de groep. Dat moet niet alleen vanuit de staf komen, maar ook vanuit de groep. Nick voelt wat nodig is, wat de supporters willen zien", sluit Lukkien af.

Bakker is een geboren Groninger die tussen 2003 en 2012 in de jeugdopleiding speelde van de Trots van het Noorden, alvorens hij zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. Via FC Emmen, sc Heerenveen en Al-Arabi keert hij nu dus terug op het oude nest.