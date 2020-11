Wedstrijd in Champions League-groep van Ajax verplaatst naar Dortmund

FC Midtjylland mag de afsluitende groepswedstrijd tegen Liverpool in de Champions League niet in het eigen stadion spelen, zo meldt Die Welt donderdag. Volgens de Duitse krant wordt het duel, dat voor woensdag 9 december op het programma staat, afgewerkt in het stadion van Borussia Dortmund. In een reactie in de Deense pers laat Midtjylland weten er vooralsnog vanuit te gaan dat de wedstrijd 'gewoon' in de MCH Arena in Herning wordt gespeeld.

De mogelijke verplaatsing van de wedstrijd heeft te maken met coronareglementen die in Engeland worden gehanteerd. Bij terugkomst uit Denemarken zouden de spelers van Liverpool veertien dagen in quarantaine moeten. De UEFA en Liverpool zijn daarom op zoek gegaan naar een andere locatie en hebben die gevonden in Duitsland. De Europese voetbalbond deed gezamenlijk met Liverpool een verzoek aan Dortmund om de wedstrijd te organiseren.

"Het klopt dat Dortmund is geselecteerd voor de wedstrijd van 9 december. De wedstrijd zal worden gespeeld zonder publiek", wordt een woordvoerder van de gemeente geciteerd door Die Welt. Als de wedstrijd inderdaad in het Signal Iduna Park wordt afgewerkt, keert Liverpool-trainer Jürgen Klopp terug in het stadion waarin hij werkzaam was tussen 2008 en 2015.

Ajax zal vermoedelijk niet blij zijn met de wijziging. Het reeds uitgeschakelde Midtjylland zou op de slotdag nog voor puntverlies van groepsleider Liverpool kunnen zorgen, maar wordt nu een thuiswedstrijd ontzegd. Liverpool heeft negen punten verzameld, twee meer dan achtervolgers Ajax en Atalanta. Midtjylland gaat volgende week eerst nog op bezoek bij Atalanta.