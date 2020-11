‘We willen twee topspelers aantrekken en één daarvan is Neymar’

Emili Rousaud wil in januari de nieuwe voorzitter van Barcelona worden en hij stelt alles in het werk om te slagen in zijn missie. De Spaanse bestuurder wil Neymar dolgraag terughalen naar het Camp Nou, ondanks het feit dat de aanvaller van Paris Saint-Germain momenteel in een juridisch gevecht is verwikkeld met het bestuur van Barcelona.

"We werken eraan om Neymar terug te halen, al moet hij dan wel eerst de rechtszaak tegen Barcelona intrekken", zo verklaart Rousaud in een interview met Marca. Naast Neymar is het volgens de presidentskandidaat de bedoeling dat er volgend jaar nog een topspeler door Barcelona wordt gepresenteerd. "We willen minimaal twee topspelers aantrekken en één daarvan is Neymar. De naam van de andere topspeler hopen we snel openbaar te kunnen maken en ik weet zeker dat zijn komst veel enthousiasme teweeg zal brengen. We staan in ieder geval in direct contact met deze speler."

De advocaten van Neymar zijn onlangs in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van een rechtbank in Barcelona over een tekenpremie van de aanvaller. Neymar meent nog altijd recht te hebben op 43,65 miljoen euro als tekenpremie, toen hij in 2016 zijn contract bij Barcelona had verlengd tot medio 2021, met een optie voor een extra jaar. Een jaar later vertrok hij echter naar Paris Saint-Germain. Barcelona op zijn beurt eist 22 miljoen euro wegens contractbreuk. De rechter ging deels mee in de lezing van de Catalanen en veroordeelde de aanvaller in juni tot een betaling van 6,7 miljoen. Neymar zet nog altijd in op een betaling van 43,65 miljoen euro en daarnaast ook nog eens de rente over dat bedrag. In totaal gaat het om bijna zestig miljoen euro.

Presidentskandidaat Barcelona kraakt Neymar: ‘Staat niet eens in de top 30’

Lees artikel

De ambities van Rousaud reiken verder dan het terughalen van Neymar, want de presidentskandidaat denkt ook na over een nieuwe naam voor het stadion van Barcelona. "We zullen een referendum organiseren om te kijken of we de naam van het stadion naar 'Camp Nou – Leo Messi' kunnen veranderen." Rousaud wil tevens de band met enkele clubiconen aanhalen. "Mochten we de verkiezingen winnen, dan willen we Xavi, Andrés Iniesta en Carles Puyol veel meer bij de club. het elftal en La Masia (jeugdafdeling van Barcelona, red) betrekken."

Toni Freixa, een andere presidentskandidaat, liet zich tegenover Cadena SER nog opvallend negatief uit over een eventuele comeback van Neymar. "Met zijn prestaties behoort Neymar momenteel niet eens tot de dertig beste spelers in Europa. Drie jaar geleden was dat nog wél het geval. Mocht ik worden verkozen tot president van Barcelona, dan zal ik hem zeker niet naar de club halen." In de optiek van de presidentskandidaat is niemand groter dan Barcelona, dus ook Neymar niet. "Het belang van de club staat altijd voorop. We zijn hier niet afhankelijk van één bepaalde speler."