Presidentskandidaat Barcelona kraakt Neymar: ‘Staat niet eens in de top 30’

Neymar hoeft wat betreft Toni Freixa niet terug te keren bij Barcelona. De Spaanse bestuurder, die in januari 2021 een gooi wil doen naar het voorzitterschap in het Camp Nou, is in tegenstelling tot velen niet bepaald onder de indruk van de kwaliteiten van de aanvaller van Paris Saint-Germain. Mocht Freixa bij Barcelona de opvolger worden van Josep Maria Bartomeu, dan hoeft Neymar niet te rekenen op een belletje vanuit Spanje.

"Met zijn prestaties behoort Neymar momenteel niet eens tot de dertig beste spelers in Europa. Drie jaar geleden was dat nog wél het geval", oordeelt Freixa in een onderhoud met Cadena SER. "Mocht ik worden verkozen tot president van Barcelona, dan zal ik hem zeker niet naar de club halen." In de optiek van de presidentskandidaat is niemand groter dan Barcelona dus ook Neymar niet. "Het belang van de club staat altijd voorop. We zijn hier niet afhankelijk van één bepaalde speler." Neymar, die in 2017 Barcelona voor 222 miljoen inruilde voor PSG, is herhaaldelijk in verband gebracht met een terugkeer. Gezien de situatie op financieel gebied lijkt het echter onwaarschijnlijk dat de Braziliaan op korte termijn weer speler van Barcelona is.

Neymar gaat in de aanval en eist bijna 60 miljoen euro van Barcelona

Leonardo, technisch directeur van PSG, hoopt dat de inmiddels 28-jarige Neymar zijn loopbaan afsluit in Parijs. "We beginnen op korte termijn aan de gesprekken, dat heeft zeker onze prioriteit", zo zei hij onlangs tegenover PSG TV over de geplande contractonderhandelingen met Neymar, die tot 2022 vastligt. TF1 meldde kort daarna dat de Braziliaanse aanvaller niet langer bezig is met een terugkeer bij Barcelona, de club die hij tussen 2013 en 2017 diende.

Freixa laat zich in het interview met het Spaanse medium ook uit over Lionel Messi, die het niet meer naar zijn zin lijkt te hebben bij Barcelona. "Het is belangrijk dat we Messi recht in de ogen aankijken en bespreken wat we nog voor elkaar kunnen betekenen. Je zult hem expliciet moeten vragen of hij nog toekomst ziet bij Barcelona. Ik ben ervan overtuigd dat Messi nog steeds graag bij de club wil blijven. Ik hoop echt dat hij aan Barcelona verbonden blijft, al weet ik ook heel goed dat de samenwerking ooit ten einde komt. Het bezorgt mij echter geen slapeloze nachten."