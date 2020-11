Perez legt uit waarom hij gelooft in stunt van Ajax tegen Liverpool

Kenneth Perez is optimistisch gestemd over de overlevingskansen van Ajax in de Champions League. De analist, die enige tijd uitkwam voor de Amsterdamse club, sluit niet uit dat het elftal van trainer Erik ten Hag op 1 december met een zege van het veld stapt tegen Liverpool. Perez denkt dat de vele blessures de regerend kampioen van Engeland weleens de kop kunnen kosten.

"Zal Ajax bij Liverpool nog iets kunnen doen?", vroeg Perez zich dinsdagavond af in Voetbalpraat van Fox Sports. "Liverpool heeft echt heel weinig spelers over en ze zijn al klaar." De analist gaat ervan uit dat the Reds zich reeds hebben geplaatst voor de tweede ronde op het moment dat Ajax aantreedt op Anfield. Liverpool speelt woensdagavond op eigen veld tegen Atalanta. "Ajax heeft natuurlijk echt wel kwaliteiten, nog meer dan Atalanta in zo'n wedstrijd. Atalanta werd echt afgedroogd in tegen Liverpool (5-0, red.). Als Ajax daar de ruimte krijgt, dan kan het echt wel iets doen."

Perez kijkt tevens met veel vertrouwen uit naar de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland, ondanks het feit dat Ajax al ruim een jaar niet heeft gewonnen in eigen huis in de Champions League. "Ik vond de wedstrijd daar (1-2 overwinning, red.) een Eredivisie-wedstrijd. Lekker open, aanvallen en we zien wel waar het schip strandt. Ajax was dan het iets betere elftal en het wist ook te winnen. Ik neem aan dat Ajax wint in de Johan Cruijff ArenA en dat moet ook als je echt iets wilt in de poule."

Volgens Perez is het echter gevaarlijk om te licht te denken over het bezoek aan Liverpool, ook al zijn er veel afwezigen in de selectie van Klopp. "Tegen Leicester City winnen ze ook gemakelijk (3-0, red.). Liverpool speelt natuurlijk met een andere intensiteit dan de andere ploegen in de poule. Maar als ze al klaar zijn dan denk ik dat Ajax daar wel wat kan doen. Maar dat is van later zorg", zo benadrukt Perez. Ajax haalde vier punten uit de eerste drie duels. Liverpool staat op negen punten en met een goed resultaat tegen Atalanta is kwalificatie voor de achtste finale een feit.