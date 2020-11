Een cadeautje van Danny Makkelie aan PSG? ‘Een grote grap’

Een rake strafschop gaf dinsdag de doorslag in de ontmoeting tussen Paris Saint-Germain en RB Leipzig in de Champions League. Danny Makkelie wees na tien minuten naar de stip toen Ángel Di Maria ogenschijnlijk van Marcel Sabitzer een lichte trap tegen zijn hakken kreeg en zeer gewillig naar de grond ging. Neymar schoot vanaf elf meter de enige treffer tegen de touwen: 1-0. Bij RB Leipzig was men na afloop absoluut niet te spreken over de scheidsrechterlijke beslissing.

De VAR, in handen van Kevin Blom en Jochem Kamphuis, zag evenmin een schwalbe van Di Maria en steunde de beslissing. Daar was Julian Nagelsmann niet van gediend. “Ik denk dat PSG niet één grote kans heeft gehad. Die strafschop was een grote grap”, verzekerde de trainer van RB Leipzig bij Sky. “Het is echt heel jammer dat een dergelijke beslissing op Champions League-niveau wordt gemaakt.”

De samenvatting van Paris Saint-Germain - RB Leipzig

“Ik denk dat de VAR waarschijnlijk naar een andere wedstrijd aan het kijken was. Het was een duik, er was geen enkel contact”, benadrukte de verliezende trainer. “Soms maken kleinigheden het verschil en uiteindelijk zou het verdiend zijn geweest als we onszelf hier beloond zouden hebben. Nu staan we er het slechtst voor in deze groep, moeten we onze twee wedstrijden winnen en hopen dat PSG faalt.”

De uitspraken van Nagelsmann zijn wellicht wat overtrokken, daar Leipzig evenveel punten als PSG heeft na vier groepsduels: zes. Mogelijk doelde hij op het onderlinge resultaat met PSG: twee nederlagen (0-3 en 1-0). Koploper Manchester United heeft negen punten en ontvangt de Parijzenaars over een week. Leipzig speelt tegelijkertijd bij Istanbul Basaksehir, dat met drie punten ook nog steeds in de race is om in Europa te overwinteren. Op de laatste speeldag komt Manchester United op bezoek in Duitsland.