Vermeend doelwit Ajax en PSV moet Malmö meer opleveren dan Ibrahimovic

Anel Ahmedhodzic werd deze week door Sport1 in verband gebracht met Ajax en PSV. De 21-jarige centrumverdediger van Malmö FF maakt indruk in Zweden en dat is niet alleen bij de Nederlandse topclubs opgevallen. Eerder deze maand meldden Engelse media al dat Chelsea serieuze interesse in hem heeft en ook AC Milan zou een oogje op hem hebben. Maar wie is dit gewilde talent, dat jaren geleden nog bij Nottingham Forest speelde? Dit is de loopbaan van Ahmedhodzic tot nu toe.

Ahmedhodzic heeft zich dit seizoen in Zweden stormachtig ontwikkeld. De mandekker, die ook als controlerende middenvelder uit de voeten kan, is een vaste waarde in het elftal van trainer Jon Dahl Tomasson. Onder leiding van de voormalig Feyenoord-spits pakte Malmö ruim twee weken geleden de Zweedse landstitel. Na de 4-0 overwinning op middenmoter Sirius mocht Malmö zich voor de 21ste keer in de clubgeschiedenis de beste van Zweden noemen. Middenvelder Anders Christiansen en aanvaller Isaac Kiese Thelin hebben met respectievelijk elf en dertien doelpunten een groot aandeel in de eerste landstitel sinds 2017, maar ook de rol die Ahmedhodzic speelde mag niet onderbelicht blijven. Hij vormde het gehele seizoen het centrum in de achterhoede samen met de 32-jarige Lasse Nielsen. Geen enkele club in de Zweedse competitie kreeg dit seizoen zo weinig doelpunten tegen als Malmö: 27. De Zweedse sportjournalist Patrick Ekwall is diep onder de indruk van het talent. Op de vraag van Fotbolldirekt wie van Malmö de beste indruk op hem heeft gemaakt hoeft hij niet lang na te denken: “Dat is zonder twijfel Anel Ahmedhodzic. Hij kwam uit het niets en is een van de meest interessante spelers van de hele competitie. Hij geeft de leiding aan de verdediging van Malmö. Wie had dat gedacht aan het begin van het seizoen?”

De 1.92 meter lange Ahmedhodzic, die bij de afwezigheid van de fans de Zweedse landstitel thuis ‘vierde’ met het spelen een potje FIFA 21, zag zijn goede prestaties bij zijn club in oktober beloond worden met een uitnodiging voor de nationale ploeg van Bosnië & Herzegovina. Zijn keuze met betrekking tot zijn interlandloopbaan was opvallend, daar hij in 1999 is geboren in Zweden en zijn interlands als jeugdinternational ook voor Zweden speelde. Ondanks interlands in Zweden Onder-17, Onder-19, Jong Zweden en zijn debuut in de nationale ploeg in januari van dit jaar in de vriendschappelijke interland tegen Moldavië (1-0 overwinning) kiest hij toch voor Bosnië & Herzegovina, het land waar zijn vader vandaan komt. “Het was geen makkelijke keuze. Ik ben geboren en getogen in Zweden en speelde daar ook mijn jeugdinterlands”, zei hij tegenover Kvällsposten. “Maar ik heb Bosnisch bloed en kom daar van kleins af aan al iedere zomer. Ik heb een weloverwogen keuze gemaakt. Ik heb alle aspecten afgewogen en veel gediscussieerd met anderen. De enige juiste keuze voor mij is om Bosnië te vertegenwoordigen.”

Zijn debuut in de nationale ploeg van Bosnië & Herzegovina zal Ahmedhodzic niet snel vergeten. Hij kreeg een basisplaats in de allesbeslissende wedstrijd tegen Noord-Ierland in de play-offs in de strijd om een ticket voor het EK. Noord-Ierland trok uiteindelijk in een strafschoppenserie aan het langste eind: 4-5. Met 120 minuten in de benen zat Ahmedhodzic een paar dagen later de hele wedstrijd op de bank in het Nations League-duel met Nederland in de Johan Cruijff ArenA (3-1). Drie dagen later stond hij wel weer in de basis tegen Polen (3-0 nederlaag), maar na een kwartier kon hij al gaan douchen. Ahmedhodzich pakte vroeg in de wedstrijd een directe rode kaart voor het neerhalen van de doorgebroken Robert Lewandowski. Rond zijn debuut in het shirt van Bosnië & Herzegovina kwamen geruchten over een transfer naar Chelsea op gang. Manager Frank Lampard was op zoek naar een verdedigende versterking en zou aan Ahmedhodzic gedacht hebben. De mandekker was niet direct in beeld voor een basisplaats, maar voor de breedte van de selectie zou de trainer in hem een welkome versterking zien. Volgens vader Mirsad is de Engelse interesse in zijn zoon bijzonder serieus.

Ahmedhodzic senior vertelde in de Zweedse media dat Chelsea bereid was om acht miljoen euro neer te tellen voor zijn zoon, die in het verleden van 2016 tot 2019 in de jeugdopleiding bij Nottingham Forest speelde. Door inmenging van zaakwaarnemer Markus Rosenberg zou een deal zijn afteketst. “Hij doet zijn werk niet”, aldus een woedende vader Mirsad op Facebook. Hij noemt de oud-spits van onder meer Ajax een ‘amateur’. “Hij heeft tegen Marina Granovskaia (Chelsea-directeur, red.) gezegd dat Anel daar niet heen gaat.” Volgens de vader wil de Malmö-verdediger vertrekken naar een buitenlandse competitie zodra het seizoen ten einde is. Als het aan hem ligt gaat de Italiaanse zaakwaarnemer Federico Pastorello dat regelen. Rosenberg heeft volgens Ahmedhodzic senior namelijk ‘niet de juiste contacten’. “Ik heb aan Markus laten weten dat Pastorello met hem wil samenwerken.” Ahmedhodzic is niet blij met de uitspattingen van zijn vader in de media en op Facebook, waar senior gretig geruchten uit de media over een eventuele transfer naar AC Milan, Real Madrid of Chelsea deelt op zijn tijdlijn.

“Ik ben erg teleurgesteld”, reageerde Ahmedhodzic onlangs tegenover Kvällsposten over de uitlatingen van zijn vader. Het gebruik van social media van zijn vader stoort hem. “Ik voel me niet gesteund als hij dat soort dingen op sociale media plaatst. Ik hou van hem, maar dit is niet de juiste manier om mij te steunen. Zeker nu het goed met me gaat wil ik me blijven focussen op het voetbal en niets anders. Ik probeer bescheiden te blijven en wil op een volwassen manier reageren. Maar zoals jullie kunnen zien staat mijn vader daar anders in. Hij schrijft verschillende dingen, met name op Facebook. Het is ook niet de eerste keer dat hij dit doet. Toen ik speelde bij Nottingham Forest uitte hij zich op forums over mij en dat pakte negatief voor me uit. Daar heb ik altijd kritiek op ontvangen.” Ahmedhodzic senior laat zich niet de mond snoeren door zijn zoon. Op Facebook voert hij geruchten over een mogelijke overstap van de talentvolle verdediger. Op 30 oktober bevestigde hij op sociale media dat er interesse is vanuit Nederland. “Het is niet alleen Chelsea dat interesse heeft, ook Ajax en PSV willen hem hebben.”

Bij Malmö houdt men er rekening mee dat de interesse in Ahmedhodzic, wiens contract bij zijn club doorloopt tot 31 december 2023, de komende maanden zal toenemen. Zo is het goed denkbaar dat Malmö opnieuw afscheid van Ahmedhodzic moet nemen, net zoals dat het deed in januari 2016. Destijds koos hij voor een overstap naar de jeugdopleiding van Nottingham Forest. Drie jaar later keerde hij weer terug naar Malmö, om vervolgens in de zomer van vorig jaar verhuurd te worden aan Hobro IK, uitkomend op het tweede niveau in Zweden. Technisch directeur Daniel Andersson laat in de Zweedse media weten dat er nu al veel belangstelling voor Ahmedhodzic is. “Er is veel interesse in Anela, maar we zullen wel zien wanneer hij de club gaat verlaten. Als hij op deze manier blijft spelen zal er nog meer interesse op gang komen.” In de Zweedse media wordt gesproken over een mogelijke transfer in januari. Mocht het zover komen dan moet Ahmedhodzic een recordbedrag opleveren. Momenteel is het record in handen van Zlatan Ibrahimovic, die in 2001 voor 7,8 miljoen euro aan Ajax werd verkocht. De Amsterdamers zouden nu opnieuw willen zakendoen met Malmö en zouden meer voor Ahmedhodzic moeten betalen dan voor Ibrahimovic, want naar verluidt heeft de Zweedse kampioen de vraagprijs bepaald op tien miljoen euro.

Duurst verkochte spelers Malmö FF

Speler Jaar Nieuwe club Transfersom Zlatan Ibrahimovic 2001 Ajax €7,8 miljoen Markus Rosenberg 2005 Ajax €5,3 miljoen Afonso Alves 2006 SC Heerenveen €4,5 miljoen Mattias Svanberg 2018 Bologna €4,5 miljoen Ola Toivonen 2009 PSV €4 miljoen Tokelo Rantie 2013 Bournemouth €4 miljoen Emil Forsberg 2015 RB Leipzig €3,7 miljoen Vidar Örn Kjartansson 2016 Maccabi Tel Aviv €3,5 miljoen Isaac Kiese Thelin 2015 Girondins Bordeaux €3,5 miljoen Mats Magnusson 1987 Benfica €3 miljoen

Clubs met interesse in Ahmedhodzic kunnen zich melden bij Rosenberg, die ondanks de onenigheid met de vader van de speler nog altijd de belangen behartigt van de verdediger. “De interesse in hem is enorm”, laat de oud-spits van onder meer Werder Bremen en West Bromwich Albion weten aan Sport1. “Er wordt dagelijks over Anel geschreven en het is geen geheim dat er steeds nieuwe clubs zijn die interesse tonen. Dat gebeurt niet altijd vanuit de clubs zelf, maar soms zijn het zaakwaarnemers of tussenpersonen. Anel heeft het in zich. Natuurlijk kan hij nog veel leren, maar hij is jong, groot, sterk, beschikt over een goede techniek en inzicht.” Zijn zaakwaarnemer vindt dat Ahmedhodzich kritisch moet zijn in zijn keuze voor zijn nieuwe club. "Anel moet naar een club gaan waar hij volledig tot bloei kan komen, ergens waar hij dus niet op de bank terechtkomt. Alle clubs met interesse volgen Anel al een tijdje en weten dus wat ze in huis kunnen halen. In de winterstop gaan we luisteren naar de verschillende aanbiedingen die we binnenkrijgen.”

Rosenberg sluit niet uit dat zijn cliënt zijn verblijf in Malmö verlengt. “Sommige mensen hebben het al over bepaalde topcompetities, die mensen hebben duidelijk zelf nooit gevoetbald”, stelt de voormalig Zweeds international. “Clubs die geïnteresseerd zijn zullen niet gelijk geld neerleggen nadat ze Anel pas één keer hebben bekeken. Ze gaan hem grondig analyseren en stellen dan een plan van aanpak op. Wij krijgen dat plan vervolgens onder ogen en zullen dan een grondige overweging maken. Er zal uiteindelijk een akkoord moeten komen tussen twee clubs en ook de wensen van Anel zijn zeer belangrijk. Het is overigens niet zo dat Anel over een aflopend contract beschikt bij Malmö FF", aldus Rosenberg. Mocht Ajax of PSV willen doorpakken en in onderhandeling gaan met club en speler, dan moet het er rekening mee houden dat de transfersom hoger uitvalt dan de actuele marktwaarde van de speler. Volgens Transfermarkt ligt de huidige marktwaarde van Ahmedhodzic namelijk slechts op 1,2 miljoen euro. Ploeggenoot Ola Toivonen zou het wel weten als hij Ahmedhodzic was: “Hij moet naar een club waar hij iedere week speelt”, aldus de 34-jarige ex-PSV’er tegen Fotbolltransfers.com. “Een topclub in Nederland of een middenmoter in Duitsland. Met oog op zijn ontwikkeling zou dat het beste voor hem zijn.”