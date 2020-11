‘Ik werd woedend toen ik las dat ik Chelsea - Ajax had verpest’

Gianluca Rocchi betreurt de kritiek die hij kreeg na de veelbewogen Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Ajax (4-4) van vorig seizoen. De arbiter deelde in november 2019 bij een 2-4 voorsprong van Ajax een rode kaart uit aan zowel Daley Blind als Joël Veltman, waarna Chelsea een punt overhield aan de wedstrijd. Zijn beslissingen kwamen Rocchi op een storm van kritiek te staan en de woorden zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten.

"Chelsea - Ajax was een fantastische wedstrijd voor een scheidsrechter", vertelt Rocchi in een terugblik voor de UEFA-documentaireserie Man in the Middle. "De wedstrijd was ongelooflijk, want er werden acht doelpunten gemaakt en één doelpunt werd afgekeurd", doelt de Italiaanse scheidsrechter op een afgekeurd doelpunt van Abraham bij een 1-1 stand. "Mensen denken dat wanneer een scheidsrechter iemand een rode kaart geeft, wij ervan genieten, maar ik ben juist teleurgesteld als het gebeurt."

In de 68ste minuut werd het duel op Stamford Bridge volledig op zijn kop gezet. Blind incasseerde zijn tweede gele prent voor een tackle op Tammy Abraham, waarna Callum Hudson-Odoi de bal tegen de arm van Veltman schoot, die eveneens zijn tweede geel kreeg en ook nog eens een strafschop veroorzaakte. De kritiek spitste zich onder meer toe op een overtreding die Christian Pulisic maakte op Blind, vlak voordat de rode kaarten werden uitgedeeld. Doordat de tackle van Blind op Abraham niet direct tot de strafschop leidde, mocht de videoscheidsrechter niet ingrijpen. Dat was alleen het geval geweest als Hudson-Odoi had gescoord in plaats van tegen de arm van Veltman had geschoten.

De kritiek die hij kreeg, stak Rocchi. "Als er problemen zijn in een wedstrijd vind ik het niet leuk om de kranten te lezen en om op sociale media te kijken. Ze zeiden na de wedstrijd dat ik door de rode kaarten de wedstrijd heb verpest. Ik wil niks verpesten in een wedstrijd", maakt hij duidelijk. "Natuurlijk maak ik soms fouten, maar toen ik las op internet dat ik de wedstrijd heb verpest, werd ik niet alleen gefrustreerd, maar ook woedend. Ik heb nooit één moment gehad in mijn leven dat ik op voorhand dacht: ik ga een wedstrijd verpesten."