Koeman trapt op de rem en laat Messi thuis voor Champions League-duel

Lionel Messi en Frenkie de Jong ontbreken in de wedstrijdselectie van Barcelona voor het Champions League-duel met Dynamo Kiev van dinsdagavond, zo is dinsdag officieel naar buiten gebracht. De veelbesproken Argentijnse aanvaller en de Nederlandse middenvelder krijgen rust voorgeschreven van trainer Ronald Koeman. De Barcelona-coach wil zijn belangrijkste spelers sparen met het oog op de overvolle speelkalender.

"We hebben besloten om Messi en De Jong niet mee te nemen omdat de situatie in Champions League heel comfortabel is en ze rust nodig hebben. Het is tijd om uit te rusten", wordt Koeman maandag op een persmoment voorafgaand aan de Europese ontmoeting in Kiev geciteerd door onder meer Mundo Deportivo. Messi en De Jong hadden zaterdag nog een basisplaats bij Barcelona, dat met 1-0 verloor van Atlético Madrid en afzakte naar de twaalfde plaats in LaLiga. In het miljardenbal veroverde men negen punten uit de eerste drie duels, waardoor plaatsing voor de achtste finale een kwestie van tijd lijkt te zijn.

Koeman kan tegen Dynamo Kiev eveneens niet beschikken over Gerard Piqué en Sergi Roberto, die allebei geblesseerd uitvielen tegen Atlético. Daarnaast verblijft ook Sergio Busquets in de ziekenboeg van Barcelona. Ousmane Dembélé is op tijd hersteld van de schouderkwetsuur die hij afgelopen weekeinde opliep in Madrid. Sergiño Dest is ook gewoon beschikbaar voor de vierde wedstrijd van Barcelona in de groepsfase van de Champions League.

Barcelona kende een flitsende start van het avontuur in de Champions League. Het Hongaarse Ferencvaros werd op een 5-1 nederlaag getrakteerd, met onder meer een doelpunt van Messi. Vervolgens werd op knappe wijze gewonnen van Juventus (0-2), met een benutte strafschop van de Argentijnse spelmaker in blessuretijd. De eerste ontmoeting met Dynamo Kiev (2-1) leverde wederom een overwinning op voor het elftal van Koeman, met Messi die opnieuw vanaf elf meter trefzeker was.