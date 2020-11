'Beste trap in de Eredivisie, maar hij is nog niet zo'n beest als De Ligt'

Perr Schuurs is nog steeds niet onomstreden in de verdediging van Ajax. Desondanks lijkt trainer Erik ten Hag een rotsvast vertrouwen te hebben in de pas twintigjarige mandekker. Oud-voetballer Willy Dullens snapt wel waarom Schuurs een basisplaats heeft en de rapporteur van De Telegraaf zag de centrumverdediger van Ajax zondag een goede wedstrijd afleveren tegen het povere Heracles Almelo (5-0).

"Er is de laatste tijd best wat kritiek op hem, maar tegen Heracles bleef hij foutloos", steekt Dullens in de ochtendkrant de loftrompet over Schuurs. "Ik hoop dat hij die lijn kan doortrekken. Van alle centrale verdedigers in de Eredivisie heeft Schuurs in mijn ogen de beste trap." Er zijn echter ook verbeterpunten bij de Ajacied. "De foutjes moeten alleen uit zijn spel. In duels met sterke spitsen is hij nog niet zo'n beest als bijvoorbeeld Matthijs de Ligt. Maar ik heb het gevoel dat dit wel kan komen."

In het Elftal van de Week van De Telegraaf is naast Schuurs ook plaats voor ploeggenoten Dusan Tadic en Zakaria Labyad. Laatstgenoemde Ajax-speler tekende tegen het zwakke Heracles voor twee doelpunten namens de formatie van Ten Hag, terwijl Tadic na rust ook een doelpunt meepikte in de Johan Cruijff ArenA. Beide spelers tekenden daarnaast allebei voor een assist voor de koploper in de Eredivisie.

Dullens vond Labyad voor het eerst in lange tijd weer een goede wedstrijd spelen in het shirt van Ajax. "Een paar jaar geleden dacht ik dat Labyad een heel goede speler zou worden, maar dat is er niet helemaal uitgekomen. Hij leek stil te staan in zijn ontwikkeling. Tegen Heracles groeide hij in de wedstrijd en scoorde twee keer. Daarmee heeft hij deze uitverkiezing verdiend. Voor die jongen is het te hopen dat hij deze lijn kan doortrekken." Tadic is volgens Dullens cruciaal in het aanvalsspel van Ajax. "Hij is een speler die Ajax bijna niet kan missen. Hij geeft passes die anderen niet geven en weet wat er van hem verwacht wordt."