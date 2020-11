Ibrahim Afellay gecharmeerd: ‘Daar gaat Ajax de vruchten van plukken’

De Braziliaanse spits Danilo Pereira is momenteel topscorer van de Eredivisie. Hij is door Ajax verhuurd aan FC Twente en in het shirt van de Tukkers tekende hij zondagavond tegen PSV voor zijn negende doelpunt van het seizoen. Ibrahim Afellay is onder de indruk geraakt van de jeugdinternational en ook Pierre van Hooijdonk spreekt lovend over de aanvaller, die na Romário de tweede Braziliaan ooit is met negen goals in zijn eerste tien Eredivisie-wedstrijden.

“Ik ben wel gecharmeerd van hem”, zegt Afellay zondagavond bij Studio Voetbal. De clubloze middenvelder zag Danilo zondag scoren vanaf elf meter. “Hij doet het tot nu toe erg goed en maakt zijn goals. Maar ook in het meevoetballen, hij maakt logische keuzes. Hij maakt ook gewoon keuzes die je niet verwacht bij een spits van FC Twente, hij heeft toch een Ajax-verleden.” Volgens Afellay is Danilo, dit seizoen ook al goed voor vier assists, als spits in staat om zich onder de druk van de tegenstander uit te voetballen. “Als hij zo doorgaat dan denk ik dat Ajax hoe dan ook zijn vruchten daarvan gaat plukken.”

Presentator Sjoerd Stomphorst vraagt zijn tafelgasten Theo Janssen, Kees Jansma en Van Hooijdonk om Danilo te vergelijken met Lassina Traoré, de huidige spits van Ajax. “Dat moet je eigenlijk niet doen”, reageert Van Hooijdonk, om vervolgens in te gaan op de kwaliteiten van Danilo. “Ik liet net wat beelden zien waarin hij het niet goed doet, maar in en rondom de zestien, en in de afwerking zie ik hem eigenlijk alleen maar de juiste keuzes maken. Daar gaat het in het voetbal namelijk wel om. Maar om hem nu te gaan vergelijken met Traoré...”

Afellay is ook te spreken over Václav Cerny, die bij Ajax en FC Utrecht niet uit de verf kwam. Dit seizoen is hij door Utrecht verhuurd aan Twente en onder trainer Ron Jans tekende hij in de Eredivisie al voor vier doelpunten en vier assists. “Je zag hem in de tweede helft echt in de wedstrijd groeien”, aldus Afellay, doelend op de wedstrijd tegen PSV. “Je zag hem dingen doen vanuit zijn goede periode voor zijn blessure. Hij heeft echt hele goed momenten. Maar hij heeft ook aangegeven dat hij het vertrouwen voelt van de trainer. Dan zie je dat zoiets toch veel doet met een speler.”