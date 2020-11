Kwakman neemt ‘schwalbekoning’ van Ajax onder de loep: ‘Hij mag het doen'

Ajax-back Nicolás Tagliafico krijgt volgens Kees Kwakman in de Eredivisie minder snel een overtreding mee dan voorheen. Volgens de analist van FOX Sports heeft dat ermee te maken dat de Argentijnse linksback soms net doet alsof er een overtreding op hem wordt gemaakt, terwijl dat niet het geval is. Kwakman denkt dat de Nederlandse arbitrage inmiddels in de gaten heeft dat Tagliafico zich soms gemakkelijk laat vallen.

“De scheidsrechters en de VAR hebben het moeilijk. Wij zijn hier ook een beetje om hen te helpen”, zegt Kwakman zondagavond bij het voetbalpraatprogramma Dit Was Het Weekend van FOX Sports.” “Tagliafico is iemand die het af en toe voor doet komen alsof er een overtreding op hem wordt gemaakt”, zo vervolgt hij zijn verhaal. Presentator Jan Joost van Gangelen noemt Tagliafico gekscherend ‘een schwalbekoning’. “Ja, een schwalbekoning”, gaat Kwakman verder. “Er wordt niet meer voor gefloten.”

Kwakman laat een beeld zien uit de wedstrijd FC Utrecht – Ajax van voor de interlandperiode, waar Gyrano Kerk druk zet op Tagliafico. De linksback wordt aangepakt door de FC Utrecht-aanvaller en gaat gewillig naar de grond aan de zijkant van het veld. De arbitrage geeft Tagliafico geen vrije rap. “Erwin Zeinstra, de grensrechter van Björn Kuipers, die denkt: nee, hier zijn we klaar mee." Kwakman toont vervolgens een beeld van het duel tussen Ajax en Heracles Almelo van zondag (5-0), waarbij een vergelijkbare situatie zich voordoet. Tagliafico gaat naar de grond na een duel, maar krijgt geen vrije trap. "Vandaag waren het Jeroen Manschot, die goed floot, en zijn assistenten. Ze trappen er niet meer in. En dat is goed.”

De oud-middenvelder van onder meer NAC Breda en FC Groningen neemt Tagliafico niets kwalijk en hij ziet er dan ook niet al te veel kwaad in. “Tagliafico mag het doen”, stelt Kwakman. “Ik vind het veel minder erg dan iemand doormidden schoppen. Hij heeft het natuurlijk de hele tijd gedaan, maar nu beginnen de scheidsrechters het een beetje door te krijgen.”