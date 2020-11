Zlatan Ibrahimovic dendert door en beslist topper in Napels

AC Milan sluit het weekend af als koploper van de Serie A. Op bezoek bij Napoli won de club uit Milaan met 1-3 met dank aan Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening en tekende zodoende voor zijn negende en tiende treffer dit seizoen in de Italiaanse topcompetitie. Hij haalde het einde van de wedstrijd echter niet. Door de overwinning komt het team van trainer Stefano Piolo op twintig punten, twee meer dan achtervolger Sassuolo.

Het duurde tot aan de twintigste minuut voordat Ibrahimovic het net voor de eerste keer deze avond liet bollen. Na een voorzet vanaf de linkerflank van de voet van Theo Hernández kroop de Zweed goed voor zijn directe tegenstander en kopte hij de bal vanaf relatief grote afstand in het doel achter sluitpost Alex Meret. Met zijn negende competitiedoelpunt van het seizoen schreef hij geschiedenis, want hij is nu de vierde speler die trefzeker is in zijn eerste zes competitiewedstrijden in een seizoen. Alleen Gabriel Batistuta (Fiorentina, 1994/95), Christian Vieri (Internazionale, 2002/03) en Krzysztof Piatek (Genoa, 2018/19).

???????? ????-???? ???????? ?? Wat een KOPBAL! Geplaatst door voetbalzone op Zondag 22 november 2020

Nog geen tien minuten na rust was het opnieuw raak voor Milan en wederom was het de 39-jarige Ibrahimovic die scoorde. Na een afgeslagen aanval van Napoli counterden de bezoekers snel via Hakan Calhanoglu, die op de linkerflank Ante Rebic de diepte instuurde. De aanvaller had een afgemeten voorzet in huis op Ibrahimovic, die de bal bij de tweede paal in het doel kon lopen. Napoli deed na ruim een uur spelen iets terug via Dries Mertens. De Belg kreeg de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten en liet Gianluigi Donnarumma kansloos: 2-1.

?? 10 doelpunten ? 6 wedstrijden ?? 39 jaar Geplaatst door voetbalzone op Zondag 22 november 2020

Napoli was weer terug in de wedstrijd, maar maakte het zichzelf vervolgens moeilijk. Vlak na de aansluitingstreffer van Mertens moest het team van Gennaro Gattuso verder met een man minder. Tiémoué Bakayoko liep tegen zijn tweede gele kaart aan en dus kon hij gaan douchen. Met nog 25 minuten op de klok moest Napoli door met tien man. Milan kreeg vervolgens ook een tegenvaller te verwerken, want Ibrahimovic greep naar zijn hamstring en kon niet verder. Zonder de Zweed binnen de lijnen kwam de overwinning echter niet meer in gevaar. Vlak voor tijd werd de eindstand op 1-3 bepaald door invaller Jens Hauge.