Manschot krijgt schuld van Ajax-blessure na ‘onbezonnen acties’ Vloet

Ajax won zondagmiddag met gemak van Heracles Almelo (5-0), maar kwam niet zonder kleerscheuren uit het duel in de Johan Cruijff ArenA. Davy Klaassen, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad vielen geblesseerd uit. Mike Verweij, clubwatcher van Ajax namens De Telegraaf, wijst verwijtend naar scheidsrechter Jeroen Manschot. Hij vindt dat de arbiter zondag veel harder had moeten optreden tegen met name Heracles-aanvaller Rai Vloet.

Klaassen kreeg vroeg in de wedstrijd een tik te verwerken van Vloet. De Oranje-international moest zich niet veel later laten vervangen door Jurgen Ekkenkamp. Ook Mazraoui haalde het einde van de wedstrijd niet na een overtreding van Vloet. “Met dank aan scheidsrechter Manschot, die natuurlijk gewoon veel strenger moet optreden tegen zulke onbezonnen acties van Rai Vloet”, zegt Verweij in een video op de website van zijn werkgever. De clubwatcher denkt dat Vloet niet over de schreef was gegaan in duel met Mazraoui als hij al geel op zak had gehad.

“Na zes minuten schopt hij Davy Klaassen de wedstrijd uit en later ook Noussair Mazraoui”, vervolgt Verweij, die vindt dat Manschot Vloet al snel met geel had moeten bestraffen. “Geef je hem na zes minuten gewoon een gele kaart, dan maakt hij die tweede overtreding niet meer. Maar de scheidsrechter deed een beetje mee in het tempo van de wedstrijd. Hij floot zijn wedstrijdje, maar had veel harder moeten optreden. Als je weet dat clubs in een fase zitten waarin gewoon heel veel geblesseerden vallen, dan moet je er als scheidsrechter gewoon kort bovenop zitten.”

Aanstaande dinsdag komt Ajax weer in actie tegen FC Midtjylland in de Champions League. “Het is kort na de wedstrijd moeilijk te zeggen wie Midtjylland wel of niet zal halen”, zei Ten Hag tijdens de persconferentie na afloop van de zege op Heracles. “Bij Davy was het een ijsbeentje en Noussair kreeg een schop op zijn enkel. Het is afwachten hoe die blessures zich de komende 24 uur ontwikkelen.” Labyad viel uit met een knieblessure. “Het strekken van mijn been lukte niet, dat zorgde voor een heftige pijn in mijn rechterknie. Maar gelukkig is die nu weg”, zei hij na de wedstrijd. “Ik kan nu ook gewoon lopen. Het voelde heel anders dan bij mijn vorige knieblessure. Ik ben hoopvol dat ik het duel met Midtjylland kan halen.”