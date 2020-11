Erling Braut Haaland ‘beetje boos’ na vier goals én onwetende Dortmund-trainer

Erling Braut Haaland baarde zaterdagavond niet voor de eerste keer opzien in het tenue van Borussia Dortmund. De twintigjarige aanvaller, die in de ochtenduren tot winnaar van de Golden Boy-award was uitgeroepen, had met liefst vier doelpunten in slechts 32 minuten tijd een groot aandeel in de 2-5 zege op Hertha BSC in de Bundesliga. Als het aan Haaland had gelegen had hij de wedstrijd gecompleteerd, maar vijf minuten voor het einde werd de Noors international vervangen door de piepjonge Youssoufa Moukoko.

Haaland was eerst goed voor een hattrick in een kwartier tijd en zette in de 79e minuut ook nog het vijfde doelpunt van die Borussen op het scorebord. Een minuut of zes later moest hij plaatsmaken voor Moukoko, die met zestien jaar en een dag uitgroeide tot de jongste Bundesliga-speler ooit. “Lucien Favre vroeg na afloop aan mij hoeveel doelpunten ik had gemaakt. Hij zei: ‘Heb je er drie gemaakt?’”, vertelde de Noor.

“Ik zei: ‘Nee, vier. Maar vier keer omdat je mij gewisseld hebt’”, zei Haaland, zoals altijd, op zijn gekscherende toon. “Dus ik ben nu een beetje boos op hem, ook omdat hij niet wist hoeveel doelpunten ik heb gemaakt, maar het is wat het is”, knipoogde hij. Favre erkende dat hij niet wist hoeveel keer de aanvaller had gescoord. “Dat klopt. Ik kijk niet alleen naar de doelpunten, ik let ook veel op de passes die eraan voorafgaan”, benadrukte de hoofdtrainer van de huidige nummer twee van de Bundesliga.

De vierklapper van Haaland in Berlijn betekent dat hij plots op de tweede plaats van de topscorersranglijst van de Bundesliga te vinden is. Alleen Robert Lewandowski van Bayern München was trefzekerder dan de Noor: elf om tien doelpunten.