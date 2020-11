Bazoer rekent op rentree in Oranje: ‘Tegen PSV kwam De Boer kijken’

Riechedly Bazoer verwacht op termijn terug te keren in het Nederlands elftal. De zesvoudig Oranje-international maakt dit seizoen indruk in het shirt van Vitesse als centrale verdediger en krijgt daarom van Soufiane Touzani de vraag of hij rekening houdt met een uitnodiging van bondscoach Frank de Boer. “Ik heb mijn zinnen gezet op dit seizoen, dit moet mijn jaar worden”, aldus Bazoer.

Bazoer beaamt dat hij een goed seizoen draait bij Vitesse, dat na acht competitiewedstrijden evenveel punten heeft als koploper Ajax (21). “Iedereen zegt nu: hij staat op een andere positie, hij is een andere speler. Alleen het is maar één positie naar achteren”, aldus Bazoer in het televisieprogramma Tiki Taka Touzani. “Ik was verdedigende middenvelder en nu speel ik tussen de centrale verdedigers. Dat gaat goed. Ik krijg veel vertrouwen van de trainer (Thomas Letsch, red.). Hij hamert veel op dieet en vetpercentage. Dat moest ik veranderen en dat heb ik gedaan. Ik merk het ook aan mezelf, want ik ben fitter en hou het langer vol.”

Touzani geeft aan dat Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt de afgelopen interlandperiode ontbraken bij Oranje vanwege blessures. Waar De Ligt op het punt staat om zijn rentree te maken bij Juventus, staat Van Dijk nog maanden aan de kant met een knieblessure. Of Bazoer daardoor denkt terug te keren in Oranje? “Je noemt al een paar namen op die achterin spelen”, reageert Bazoer met een lach. “Dit moet ik nu vasthouden. Thuis tegen PSV kwam Frank de Boer kijken (2-1 winst, red.). Helaas heeft hij me niet in zijn voorselectie opgenomen. Ik moet dit proberen vast te houden en dan komt Oranje wel weer vanzelf, denk ik.” Na aandringen van Touzani op de vraag of hij terugkeert in Oranje: “Ja, ik kom terug in Oranje.”

Bazoer beseft dat hij door sommigen wordt gezien als ‘een moeilijke jongen’. Volgens de verdediger van Vitesse komt dat door zijn verleden. “In het verleden zijn dingen gebeurd, dat weet iedereen. Alleen ik vind dat de media vaak snel over mensen oordelen”, stelt hij. “Mensen nemen dat over en dan krijgen ze een bepaald beeld over je. Soms is het goed om dingen te laten lopen. Maar je moet voor jezelf ook wel ergens de grens trekken: tot hier en niet verder. Sommige mensen kunnen er niet tegen als je je mening laat horen”, aldus Bazoer, die aangeeft dat hij veel heeft geleerd en beter met situaties omgaat. “Ik ben ouder, slimmer. Dat leer ik nu gewoon.”

Bazoer werd bij PSV gezien als groot talent. Dat hij in 2012 de overstap maakte naar Ajax werd hem niet in dank afgenomen. Zowel de club als supporters waren niet blij. “Ik had destijds nog Twitter en ging allemaal dingen lezen. Ik moet zeggen dat dat wel veel met me deed. Ik kreeg veel haatreacties, mijn moeder werd uitgescholden.” Bazoer zegt ook bedreigingen ontvangen te hebben. “Zo van: we weten waar je woont. Daar had ik het wel moeilijk mee. PSV wilde me ook geen vrijstelling geven om wedstrijden te spelen voor Ajax. Ze waren natuurlijk boos dat ik naar Ajax ging. Dat was wel lastig.”