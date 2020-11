Verliezend Turkije degradeert naar League C; Servië vernedert Rusland

Turkije speelt zijn komende Nations League-wedstrijden in League C. Het team van bondscoach Senol Günes verloor woensdagavond in en tegen Hongarije met 2-0 en degradeert op basis van onderling resultaat tegen Servië uit League B. Hongarije promoveert met elf punten uit zes duels juist naar League A. In het resterende duel deed Servië wat het moest doen: winnen van Rusland en dat gebeurde ook nog eens met een geweldige overmacht (5-0). Rusland stond tot de laatste speeldag gelijk met Hongarije, maar zakte volledig door de ondergrens.

Na negen minuten spelen verscheen de 1-0 op het scorebord. Een aanval van Servië verschuifde van links naar rechts, waarna Nemanja Radonjic naar binnen sneed en zijn ferme schot door Daler Kuzyayev van richting werd veranderd. Doelman Guilherme was volslagen kansloos: 1-0. Een kwartier later volgde een heerlijke teamtreffer van Servië. De bal ging ovar diverse schijven zonder dat er ook maar een Rus aan te pas kon komen en na een voorzet van Filip Mladenovic vanaf links kopte Luka Jovic de bal van dichtbij binnen: 2-0.

Servië sloeg in de slotminuten voor rust nog tweemaal toe. Guilherme kon een schot van buiten het zestienmetergebied maar half keren, waarna Dusan Vlahovic de rebound van dichtbij benutte: 3-0. De vierde treffer in de extra tijd was een kopie van de 2-0: Mladenovic gaf de bal heerlijk door vanaf de linkerkant, waarna Jovic zijn hoofd tegen de bal zette en Guilherme opnieuw versloeg. Daar kwam in de tweede helft nog maar één goal bij: Mladenovic kreeg de bal tijdig van Vlahovic en schoot diagonaal binnen.

De treffers bij Hongarije - Turkije vielen na rust. In de 56e minuut tikte Mert Gunok een schot van invaller Kevin Varga tegen de linkerpaal, waarna David Siger sneller reageerde en de rebound van dichtbij verzilverde. Diep in de extra tijd viel de genadeklap voor Turkije. Een corner werd afgeslagen, waarna Varga net iets eerder bij de bal was dan Nazim Sangare. De invaller completeerde een rush van circa zeventig meter met een schot in de linkerhoek. Gunok zat weer aan de bal, maar niet voldoende: 2-0. De twee duels tussen Turkije en Servië (0-0, 2-2) eindigden gelijk, maar de doelpunten vielen op Turkse bodem.