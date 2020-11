Jong Oranje ondanks eerste verlies in 733 dagen als groepswinnaar naar EK

Jong Portugal heeft Jong Oranje in het laatste duel van de EK-kwalificatiecyclus zijn eerste puntverlies toegediend. De Portugezen waren in het Estádio Municipal de Portimão met 2-1 te sterk voor de Nederlandse beloften, na een wedstrijd met doelpunten van Fábio Vieira (tweemaal) en Cody Gakpo. Desondanks plaatst Jong Oranje zich als winnaar van kwalificatiegroep G voor het EK van volgend jaar, omdat Jong Portugal wordt voorgebleven op basis van onderling resultaat: eerder werd er in Doetinchem met 4-2 gewonnen van de Portugezen. Het betekent voor de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi wel de eerste nederlaag sinds 18 november 2018, toen er met 3-0 werd verloren van Jong Duitsland.

Jong Oranje plaatste zich een maand geleden al voor het EK van volgend jaar in Hongarije en Slovenië en kent een ijzersterke kwalificatiecyclus. Voorafgaand aan het bezoek aan Portugal ging de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi zonder puntverlies aan kop in de kwalificatiegroep, met een positief doelsaldo van maar liefst 42. Jong Portugal had zich ook al geplaatst en leed slechts één nederlaag tijdens de plaatsingsronde voor het EK: in oktober van het vorige jaar won Jong Oranje het eerste onderlinge treffen op De Vijverberg in Doetinchem met 4-2. Een gelijkspel in Portimão volstond voor de Nederlandse beloften om de groepswinst te pakken.

Ten opzichte van het met 5-0 gewonnen duel met Jong Wit-Rusland van afgelopen zondag voerde Van de Looi de nodige wijzigingen door: Maarten Paes, Jurgen Ekkelenkamp, Danilho Doekhi, Jordan Teze en Kaj Sierhuis verdwenen uit de basiself ten faveure van Kjell Scherpen, Justin Kluivert, Perr Schuurs, Deyovaisio Zeefuik en Cody Gakpo. De start was echter desastreus, want al binnen een minuut stond Jong Oranje op achterstand. Een ingooi van Zeefuik bracht Hoogma binnen het eigen strafschopgebied in de problemen, vooral omdat hij ook nog eens uitgleed. Doelman Scherpen kegelde vervolgens Dany Mota onderuit, maar had geluk dat de bal voor de voeten viel van Fábio Vieira. Doordat de middenvelder van FC Porto scoorde, ontsnapte de doelman van Ajax aan een eventuele rode kaart.

Gaandeweg de eerste helft kwam Jong Oranje steeds beter in de wedstrijd, wat aanvankelijk nog resulteerde in enkele speldenprikjes. Op slag van rust kwamen de bezoekers echter op gelijke hoogte. Javairo Dilrosun bracht Zeefuik vrij aan de rechterkant van het strafschopgebied. De vleugelverdediger van Hertha BSC vond met een harde voorzet bij de tweede paal Gakpo, die de bal in het lege doel wist te werken. Jong Portugal slaagde er vervolgens al snel in de tweede helft alweer in om een voorsprong te grijpen.

Met 53 minuten op de klok kreeg Fábio Vieira van Hoogma op de rand van het strafschopgebied de ruimte om uit te halen. Zijn schot ging via de voet van de verdediger van FC Utrecht over Scherpen heen. Vrijwel direct daarna kreeg Jong Portugal een grote kans om de marge naar twee te tillen. De ingevallen Rafael Leão dook vrij op in het strafschopgebied en passeerde Scherpen, maar zag Schuurs met een fraaie ingreep op de doellijn een treffer voorkomen. In het restant van de tweede helft waren de beste kansen nog voor Jong Portugal, onder meer via Fábio Vieira. Jong Oranje slaagde er echter in om de schade beperkt te houden en liet via Kluivert na om nog op 2-2 te komen, maar grijpt op basis van het onderling resultaat van de wedstrijden tegen Jong Portugal de winst in de kwalificatiegroep.