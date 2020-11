Kaj Sierhuis ging akkoord met transfer na bezoek aan drie websites

Kaj Sierhuis zette in januari van dit jaar zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 bij Stade de Reims. Hij was destijds door Ajax verhuurd aan FC Groningen en zat daar goed op zijn plek. Hij moest snel beslissen of hij in ging op de Franse aanbieding en dat deed hij dan ook. Sierhuis laat aan de NOS weten dat hij op internet informatie opzocht over de huidige nummer zestien van de Ligue 1 en daarna besloot om tot een transfer over te gaan.

“Mijn hele leven stond wel effe op z'n kop, ja”, vertelt Sierhuis, die op 26 januari namens Groningen scoorde tegen Ajax (2-1 overwinning), de club waar hij onder contract stond. Vlak voor het sluiten van de winterse transfermarkt kwam de Franse interesse aan het licht. “Het was best een bizarre tijd, spannend ook wel", vertelt de international van Jong Oranje. “Normaal wil je even de tijd nemen voor een transfer, maar Reims meldde zich kort voor de transferdeadline. Ik heb amper kunnen nadenken.”

Sierhuis had weleens gehoord van Stade de Reims, maar kende de club verder niet. Daarom verdiepte hij zich in korte tijd in de club en de stad ten noordoosten van Parijs. “Ik heb op livescore.com gekeken hoe ze ervoor stonden in de Ligue 1, op Transfermarkt de selectie bekeken en op Youtube wat samenvattingen gekeken. Veel meer kun je niet doen”, aldus Sierhuis, die een transfer naar Stade de Reims een mooie vervolgstap vond. “Het past in mijn pad. Ik ging van Jong Ajax naar FC Groningen om minuten te maken. En ik heb daar een jaar in de Eredivisie gespeeld. Reims is ook een middenmoter, maar dan wel in een grotere competitie. Dus een stap vooruit."

Sierhuis raakte bij zijn debuut na dertien minuten geblesseerd aan zijn hamstring en kwam vervolgens niet meer in actie in het door de coronacrisis afgebroken seizoen. Het was een moeilijke tijd voor de talentvolle spits. “Dan spookt weleens door je hoofd: waarom heb ik deze keuze gemaakt?”, vertelt hij. “Het wordt weleens vergeten door mensen die voetballers niet als mensen zien, maar alleen als voetballers. Maar zoiets is best een ingrijpende keuze in je leven. Om je vrienden en familie achter te laten om je droom te vervolgen. Dat kan voor spelers mentaal best zwaar zijn." Dit seizoen speelde hij acht keer in de Ligue 1, maar scoorde hij nog niet.

Inmiddels ziet Sierhuis ook in Frankrijk op zijn plek. Dat komt volgens hem mede doordat hij de Franse taal machtig is. “Ik heb op de middelbare school zes jaar Frans gehad, dus dan pik je de taal toch sneller op. Het heeft ook met karakter te maken", aldus Sierhuis. "Ik ben geen stille jongen, ik laat me horen in de kleedkamer. Dus ik praat gewoon veel in het Frans met die gasten, zodat ik fouten maak en gecorrigeerd word." Sierhuis erkent dat hij in de eerste periode moest wennen aan een vreemde stad, een ander land en een andere voetbalcultuur. “Maar inmiddels is mijn vriendin bij me komen wonen en is ze hard bezig om Frans te leren en een baantje te vinden. Dat maakt het voor mij nu ook allemaal een stuk makkelijker."