Fàbregas ziet titelkansen van Chelsea toenemen dankzij Ziyech

Cesc Fàbregas is onder de indruk geraakt van Hakim Ziyech bij Chelsea. De middenvelder van AS Monaco speelde zelf tussen 2014 en 2019 op Stamford Bridge en merkt dat Ziyech dit seizoen de nodige creativiteit toevoegt aan het elftal van Frank Lampard. "Hij is een heel goede speler", stelt Fàbregas in een interview met 90min. Volgens de Spanjaard kan Ziyech bijdragen aan het winnen van de landstitel in Engeland.

Sinds de buitenspeler zijn basisdebuut beleefde in de Champions League-wedstrijd tegen FC Krasnodar staat hij steevast in de basiself van Lampard; in vier duels als basisklant was Ziyech goed voor twee doelpunten en drie assists. "Een topploeg als Chelsea, die kampioen wil worden, heeft behoefte aan zijn spelinzicht", vindt Fàbregas. "Vorig seizoen, en misschien ook aan het begin van dit seizoen, ontbrak het Chelsea aan inspiratie. Maar Ziyech heeft een goede laatste pass in huis. Hij ziet de mogelijkheid niet alleen, maar is ook in staat om de pass op de juiste manier en op het juiste moment te versturen."

In Engeland noemen ze deze bal van Hakim Ziyech nu al THE ASSIST OF THE SEASON! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

Fàbregas roemt het vermogen van Ziyech om de juiste beslissingen te nemen op het veld: zijn decision-making, zoals de middenvelder het noemt. "Waarom hechten trainers zoveel waarde aan tactieken? Omdat ze merken dat hun spelers niet altijd de juiste beslissingen nemen, dus moeten de spelers voortdurend bijbrengen wat ze moeten doen. Ik denk dat trainers voorheen niet zo op de huid van hun spelers zaten als nu het geval is. Misschien hoefde het vroeger minder, omdat de spelers zelf al inzagen wat ze moesten doen. Ziyech is zo'n speler."

Vorige week zaterdag speelde Ziyech tegen Sheffield United (4-1) een hoofdrol bij drie doelpunten. Eenmaal stond hij met een mooie pass aan de zijlijn aan de basis van een treffer; tweemaal gaf Ziyech ook daadwerkelijk de assist. "Hij zorgt ervoor dat er iets gebeurt, dingen die de verdedigers niet zien aankomen", vervolgt Fàbregas, die dit seizoen zeven keer uitkwam voor Monaco in de Ligue 1. "Ze verwachten zijn passes niet. Daardoor staan ze te slapen terwijl Timo Werner meters maakt achter de defensie. Volgens mij is dat de reden waarom Chelsea dit seizoen zo sterk is." Chelsea staat na acht wedstrijden in de Premier League op de vijfde plaats, met drie punten achterstand op koploper Leicester City. Zaterdag gaan the Blues op bezoek bij Newcastle United.