‘Als Ajacied is hij goed opgeleid voor Barça, maar hij kan ook naar Juventus’

David Endt heeft hoge verwachtingen van de loopbaan van Ryan Gravenberch. De middenvelder is dit seizoen basisklant bij Ajax, debuteerde vorige week in de selectie van het Nederlands elftal en werd enkele weken geleden door Mundo Deportivo nog met Barcelona en Juventus in verband gebracht. Bij beide clubs zou Gravenberch tot zijn recht kunnen komen, voorspelt David Endt in gesprek met Tuttosport.

Endt, tussen 1997 en 2013 werkzaam als teammanager van Ajax en zelf voormalig jeugdspeler van de club, staat in de sportkrant stil bij de ontwikkeling die Gravenberch de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De achttienjarige middenvelder debuteerde op 24 augustus 2018 voor Jong Ajax tegen FC Dordrecht (5-2 zege) en mocht een maand later, op 23 september, al invallen in het eerste van Ajax tegen PSV (3-0 nederlaag). Hij had vorig seizoen geen vaste basisplek in Ajax 1, maar inmiddels wel.

"Gravenberch is een puur talent, echt een juweeltje. En dan te bedenken dat hij als speler van Jong Ajax kritiek kreeg", blikt Endt terug. "Er werd gezegd dat hij een beetje traag was in zijn balbehandeling. Maar de waarheid is dat die paar critici werden misleid door zijn gigantische lichaamsbouw. Ze vergaten dat hij pas zestien jaar was." Ten tijde van zijn debuut in Ajax 1 was Gravenberch 16 jaar en 130 dagen oud. Hij loste Clarence Seedorf af als jongste debutant ooit bij de club.

Ryan Gravenberch bij zijn debuut voor Ajax tegen PSV in 2018.

"Geloof me, ik heb Clarence en zoveel andere Ajax-sterren zien debuteren, maar Gravenberch was al heel vroeg 'rijp' is, omdat hij iets speciaals heeft. Het is een diamant en hoe hoger het niveau, zoals hij laat zien in de Champions League, hoe beter hij wordt", merkt Endt op. "In de afgelopen twaalf maanden heeft hij ontzettend veel vooruitgang geboekt. Hij zit al in het Nederlands elftal en heeft, naast de gelijkenis met Paul Pogba, iets wat me doet denken aan de jonge Frank Rijkaard."

Gravenberch wordt vaak met Pogba vergeleken; Endt ziet ook wel enige gelijkenissen met de middenvelder van Manchester United, als hij ernaar wordt gevraagd. "Ryan heeft net als Pogba lange benen en veel potentie. Fysiek zijn er overeenkomsten, maar Gravenberch zit op dat gebied nog niet op het niveau van Pogba", merkt hij op. De sportschrijver voegt eraan toe dat hij Gravenberch in de toekomst wel ziet spelen op een positie waar Pogba niet gauw te vinden zal zijn: de spitspositie.

Endt vindt Gravenberch een 'complete middenvelder', die in ieder geval overal op het middenrif kan spelen. "Hij is dynamisch, kan een assist geven en heeft een neusje voor het doel. Het wordt een topspeler op het middenveld, maar het zou me niet verbazen als hij in de toekomst als spits wordt ingezet." Zijn multifunctionaliteit stelt Gravenberch ook in staat om zich aan te passen aan een nieuwe club, denkt Endt. Als hij wordt gevraagd of Barcelona of Juventus beter bij Gravenberch zou passen, stelt de voormalig teammanager dat de jongeling bij beide clubs zou kunnen slagen.

"Hij zou zich aan beide speelstijlen kunnen aanpassen. Bij de Ajax-school is hij goed opgeleid voor Barcelona, maar met zijn fysiek zou hij ook goed tot zijn recht komen in Italië en bij Juventus. Ik hoop dat hij nog een à twee jaar bij Ajax blijft om volwassener te worden met minder druk op zijn schouders. Maar het is duidelijk dat de club die met Gravenberch aan de haal gaat, een goede deal sluit", blikt Endt alvast vooruit. "Je komt als achttienjarige niet zomaar terecht in de top twintig van de Golden Boy-award van Tuttosport."