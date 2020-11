Quincy Promes bespreekt ‘uitlaatklep’: ‘Het is echt uit de hand gelopen’

Quincy Promes is bij het grote publiek bekend als voetballer van Ajax, maar heeft een andere grote passie waarmee hij een kleiner publiek bereikt. Promes duikt na de Ajax-trainingen namelijk graag de muziekstudio in. De Oranje-international is veel bezig met muziek en noemt dat in gesprek met Ajax TV een van zijn favoriete bezigheden buiten het voetbal. “Het is een soort uitlaatklep”, aldus de 28-jarige Promes.

Promes zegt het mooi te vinden om nieuwe muziek te maken. “Je kan heel creatief zijn met de programma's die er zijn. Het is gewoon iets wat ik leuk vind om te doen en zo nu en dan breng ik iets uit voor de mensen die het leuk vinden”, aldus Promes, wiens nummers op Spotify al honderdduizenden keren gestreamd zijn. “Ik krijg heel veel complimenten en daardoor ben ik het ook iets serieuzer gaan doen, omdat het echt uit de hand is gelopen.”

De buitenspeler krijgt regelmatig complimenten van rappers uit de muziekindustrie. “Het is gewoon iets wat ik leuk vind om te doen naast het voetbal. Als ik thuis ben en vrije tijd heb, dan ga ik lekker in de studio muziek luisteren of maken”, vertelt Promes. Hij hoopt met zijn muziek kinderen te inspireren. “Al die jonge jongens in de opleiding zijn jongens die naar me opkijken en ik wil ze adviseren dat ze hun school moeten afmaken en geen spijt krijgen van keuzes die ze maken.”

“Als ik ze daarvoor kan behoeden middels mijn muziek, dan is dat natuurlijk heel mooi om over te brengen. Misschien komt het wel sneller aan. Het is gewoon leuk om mensen te inspireren en zo word ik ook geïnspireerd door mensen”, zo klinkt het. Promes laat weten dat hij zich goed voelt in de muziekstudio. “Je voelt je een soort van vrij achter de microfoon, dat je kan zeggen wat je wil zonder een oordeel te krijgen. In het voetbal lig je onder een vergrootglas, dus het is fijn als je je ei kwijt kan in je eigen space.”