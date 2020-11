‘Hieruit blijkt dat je niet voor Ajax, PSV of Feyenoord hoeft te spelen’

Met het debuut van Marco Bizot in de oefeninterland tegen Spanje (1-1) van woensdagavond komt het aantal AZ-spelers dat sinds het EK van 2004 debuteerde in het Nederlands elftal op 23 te staan. Geen enkele andere Nederlandse club zag in de afgelopen zestien jaar zoveel spelers hun vuurdoop beleven in Oranje, zo heeft Opta berekend. Technisch directeur Max Huiberts is zeer trots op de cijfers die AZ kan overleggen.

"Het is natuurlijk harstikke mooi dat wij zoveel spelers leveren aan het Nederlands elftal. En toch ook bijzonder", vertelt Huiberts in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het was goed om te zien dat Marco prima keepte en dat Calvin Stengs goed inviel. Owen Wijndal speelde uitstekend. Tegen toch wel een gerenommeerde tegenstander." Door het debuut van Bizot heeft AZ een kleine voorsprong op Ajax (22) wat betreft internationals sinds 2004. "Het mooie is dat er altijd werd gezegd dat om bij Oranje te komen, je bij een traditionele topclub als Ajax, PSV of Feyenoord moet spelen. Hieruit blijkt dat dat niet zo is. Spelers maken een goede kans om international te worden als ze bij AZ spelen. Dat is geen mening, dat is een feit."

AZ leverde vroeger met name aanwinsten aan het Nederlands elftal, maar die tijden lijken voorbij. Tegenwoordig zijn het vooral zelfopgeleide spelers die zich bij Oranje mogen melden. "Dat geeft aan dat succes op verschillende manieren mogelijk is", vervolgt de trotse Huiberts zijn relaas. "Tijdens de Scheringa-periode (ex-voorzitter Dirk Scheringa, red.) was er meer geld. Nu doen we het op een andere manier." De AZ-bestuurder denkt dat het zeker helpt dat zijn club bijna jaarlijks op het Europese toneel acteert. "Vorig jaar tegen Manchester United, dit seizoen tegen Real Sociedad. De spelers krijgen al vroeg te maken met de internationale wetten van het topvoetbal."

Wijndal maakt indruk: 'Ik wil heel graag de linksback van Oranje worden'

Huiberts denkt niet dat Wijndal, één van de uitblinkers tegen Spanje, zich anders zal gaan gedragen op het trainingsveld van AZ. "Ik heb dat de vorige keer ook niet gemerkt. Het zijn allemaal nuchtere, zelfverzekerde jongens. Die geduldig zijn ook", aldus de technisch directeur, die weet dat de interesse in Wijndal alleen maar zal toenemen. Toch verwacht hij niet dat de linksback zomaar zal vertrekken. "Ze zijn ook geduldig. Ooit gaan ze, maar ze weten precies wat er nodig is om straks ook te slagen in het buitenland."

Alle internationals van AZ sinds het EK van 2004: Jan Kromkamp, Barry van Galen, Joris Mathijsen, Barry Opdam, Tim de Cler, Ron Vlaar, Henk Timmer, Kew Jaliens, Martijn Meerdink, Stijn Schaars, David Mendes da Silva, Danny Koevermans, Demy de Zeeuw, Nick Viergever, Adam Maher, Vincent Janssen, Wout Weghorst, Guus Til, Calvin Stengs, Myron Boadu, Owen Wijndal, Teun Koopmeiners en Marco Bizot.