‘Arsenal en Chelsea strijden om 76-voudig international uit Bundesliga’

Jérôme Boateng heeft te horen gekregen dat hij moet vertrekken bij Bayern München, zo meldt BILD. Der Rekordmeister gaat het aflopende contract van de 32-jarige verdediger niet meer verlengen. Boateng kan ondertussen rekenen op belangstelling vanuit de top van de Premier League. Arsenal, Chelsea én Tottenham Hotspur zouden interesse hebben om de ervaren achterhoedespeler transfervrij op te pikken.

Boateng wordt dit seizoen door trainer Hans-Dieter Flick regelmatig gespaard, maar lijkt nog altijd verzekerd van een basisplaats in de grote wedstrijden. De 76-voudig Duits international is bezig aan zijn tiende seizoen bij de recordkampioen van Duitsland, waarmee hij onder meer acht landstitels en twee keer de Champions League pakte. In totaal staat Boateng op 297 officiële duels voor Bayern, waarin hij 7 keer scoorde.

Volgens BILD was de beslissing voor Bayern om afscheid te gaan nemen van Boateng 'moeilijk'. De Duitse grootmacht wil zijn defensie komende zomer van vers bloed voorzien. De club houdt ook rekening met een transfervrij vertrek van David Alaba, met wie geen overeenstemming voor contractverlenging werd bereikt. Dayot Upamecano van RB Leipzig geldt als het belangrijkste transfertarget van Bayern voor na dit seizoen.

Upamecano geldt als een van de grootste verdedigende talenten ter wereld en wordt al langer gelinkt aan een transfer naar de Europese top. Afgelopen zomer werd de 22-jarige mandekker vooral in verband gebracht met Manchester United, dat uiteindelijk niet toesloeg. De Daily Star maakte onlangs bekend dat Upamecano een gelimiteerde afkoopsom van 45 miljoen euro in zijn contract heeft staan, al rept BILD daar niet over. Ook Liverpool zou nadrukkelijke belangstelling hebben voor de Franse verdediger, zo meldde de Liverpool Echo eerder.