Voormalig verdediger van Arsenal en Dortmund wacht op Bayern en slaat bod af

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 12:06 • Bart DHanis • Laatste update: 12:10

Sokratis Papastathopoulos hoopt op een transfervrije overstap naar Bayern München, zo maakt Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sport bekend.

Sokratis is sinds zijn vertrek bij Olympiakos transfervrij en heeft een aanbod van Real Betis afgeslagen. De Griekse verdediger wacht op een voorstel van der Rekordmeister.

Eerder deze maand wisten verschillende media in Duitsland te melden dat Bayern overwoog om Jérôme Boateng te contracteren. Die transfervrije overstap ging niet door, omdat de achterban van Bayern zich tegen de komst van Boateng keerde.

Boateng wordt namelijk verdacht van het mishandelen van zijn vriendin. Fans van Bayern dreigden zelfs niet naar de wedstrijd tegen SC Freiburg te komen als de club de onderhandeling en met Boateng doorzette.

Sokratis wordt nu door Sky Sport genoemd als mogelijk alternatief. Plettenberg schrijft er echter wel bij dat er nog geen contact is tussen Bayern en Sokratis.

Bayern heeft echter wel een nieuwe mandekker nodig. Kim Min-jae is nu de enige fitte centrumverdediger. Matthijs de Ligt en Dayot Upamecano zitten in de lappenmand.

Sokratis begon zijn carrière bij AEK Athene. Via Genoa, AC Milan en Werder Bremen kwam hij in 2013 bij Borussia Dortmund terecht. In Dortmund maakte hij zoveel furore dat hij vijf jaar later voor zestien miljoen euro naar Arsenal verkaste. Bij the Gunners wist hij geen al te beste indruk achter te laten. In 2021 vertrok hij transfervrij naar Olympiakos.