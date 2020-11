De Boer gaat vervanger oproepen voor Aké: ‘Hij is logischer dan Schuurs’

Frank de Boer gaat een extra speler toevoegen aan de selectie van het Nederlands elftal. Woensdagavond raakte Nathan Aké al vroeg in de wedstrijd tegen Spanje (1-1) geblesseerd aan zijn hamstring. Daarnaast kwam Hans Hateboer niet ongeschonden uit de strijd na een botsing in de eerste helft met de Spaanse verdediger José Luís Gayà. De Boer had na het duel met la Roja al de naam in zijn hoofd van de speler die hij gaat oproepen.

Aké raakte al na vijf minuten spelen geblesseerd toen hij een bal terugspeelde op doelman Marco Bizot. Hij greep direct naar zijn hamstring en hinkelde nog even verder voordat hij werd vervangen door Daley Blind. Met oog op de komende Nations League-wedstrijden tegen Bosnië & Herzegovina (zondag) en Polen (woensdag) wil De Boer in ieder geval een speler oproepen. Woensdagavond wilde de bondscoach nog niet zeggen wie hij bij de groep gaat halen. “Ik heb één iemand in mijn hoofd in ieder geval”, zei de keuzeheer.

Bij FOX Sports laat Hans Kraay junior weten dat hij verwacht dat de linksbenige centrumverdediger Sven Botman van Lille OSC het trainingskamp van Jong Oranje mag gaan inruilen voor het grote Oranje. “Je zoekt altijd naar iets dubbels als je 23 spelers in je selectie mag hebben. Als De Vrij met Blind in het centrum speelt, dan heb je Veltman als rechtsbenige centrumverdediger als er iets gebeurt met De Vrij en Botman als er iets gebeurt met Blind”, aldus Kraay junior.

Kraay junior is zeer te spreken over de ontwikkeling van Botman, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar Lille. “Volgens mij speelt hij daar alles en maakt hij heel veel indruk. Dus dat is veel logischer dan Perr Schuurs.” Botman heeft zich in korte tijd in de basis gespeeld bij zijn Franse werkgever. In de Ligue 1 speelde hij alle tien de wedstrijden en maakte hij telkens de negentig minuten vol.

De Boer kreeg deze interlandperiode te maken met verschillende spelers die zich moesten afmelden of geblesseerd zijn geraakt. Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Marten de Roon en Jasper Cillessen waren al geblesseerd. Feyenoord-keeper Justin Bijlow moest zich afmelden met een blessure, terwijl Tonny Vilhena het trainingskamp verliet vanwege een positieve coronatest en Steven Bergwijn nog teveel last bleek te hebben van zijn liesblessure. Woensdag maakte de KNVB bekend dat het achttienjarige Ajax-talent Ryan Gravenberch donderdag aansluit bij de Oranje-selectie.