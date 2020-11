‘Man United staakt contractonderhandelingen vanwege gebrekkige discipline’

Manchester United heeft de contractonderhandelingen met Mason Greenwood stopgezet, zo meldt The Athletic. De Engelse grootmacht maakt zich naar verluidt zorgen om de 'gebrekkige discipline' van de negentienjarige aanvaller buiten het voetbal om. Een opwaardering zit er daarom voor Greenwood, die tot medio 2023 vastligt, momenteel niet in.

Greenwood brak afgelopen seizoen als een komeet door bij Manchester United. Onder de vleugels van manager Ole Gunnar Solksjaer maakte de vleugelspits 10 doelpunten in 31 competitiewedstrijden, een recordaantal voor een (destijds) achttienjarige. Dit seizoen beleeft Greenwood een sportieve terugval en komt hij nauwelijks aan spelen toe: in vijf competitieduels maakte de Engelse aanvaller geen doelpunten.

Ook op niet-sportieve gronden haalde Greenwood het nieuws: in september werd hij samen met Phil Foden weggestuurd bij het nationale elftal van Engeland, nadat ze de coronaprotocollen hadden overtreden in voorbereiding op het Nations League-duel in IJsland. Volgens The Athletic zorgt Greenwood daarnaast slecht voor zichzelf en verschijnt hij regelmatig op de training met slaaptekort.

Greenwood is door bondscoach Gareth Southgate niet uitgenodigd voor de komende interlandperiode. Manager Solskjaer van Manchester United zou daar een hand in hebben gehad: hij wilde volgens het doorgaans goedgeïnformeerde medium niet dat Greenwood zou worden opgeroepen. Solksjaer zou vrezen dat de voetballer zich niet zou houden aan de sociale beperkingen die momenteel gelden. Greenwood werd zaterdag ook buiten de selectie gelaten voor het competitieduel tegen Everton (1-3 winst).