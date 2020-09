Foden en Greenwood ongenadig hard aangepakt op voorpagina Daily Mirror

Mason Greenwood heeft een rigoureus besluit genomen na de ophef die maandag ontstond rondom zijn persoon en collega-international Phil Foden. De twee Engelse talenten raakten in opspraak omdat zij na afloop van het Nations League-duel van met IJsland (0-1 zege) twee vrouwen hadden meegenomen naar het spelershotel. Greenwood heeft daarop zijn Twitteraccount verwijderd.

Engeland won zondagavond in Reykjavik met 0-1 van IJsland door een benutte strafschop van Raheem Sterling in blessuretijd. Foden en Greenwood maakten beiden hun eerste minuten voor the Three Lions en besloten na afloop, tegen de coronaregels in, twee IJslandse dames, genaamd Nadia en Lara, te ontvangen in het spelershotel.

Foden en Greenwood werden als straf door bondscoach Gareth Southgate uit de Engelse selectie gezet en kregen daarnaast beiden een boete van ongeveer 1500 euro opgelegd van de IJslandse autoriteiten. Foden ging vanavond via Twitter diep door het stof vanwege zijn bijdrage in het incident, maar Greenwood zal het sociale medium in elk geval niet aanwenden om excuses te maken: de achttienjarige aanvaller van Manchester United heeft zijn account voorlopig gedeactiveerd.

Ondertussen neemt in eigen land de kritiek toe op Foden en Greenwood. De Daily Mirror kent geen genade voor de twee talenten en kopt dinsdag op de voorpagina bijvoorbeeld ‘YOU STUPID BOYS’.