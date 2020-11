Kieft bepleit opmerkelijke basisplaats in Oranje: ‘Hij is ook aan de bal goed'

Wim Kieft raadt Frank de Boer aan om Davy Klaassen direct in de basis te zetten bij het Nederlands elftal. Volgens de analist van Veronica Inside is de 27-jarige middenvelder van Ajax een uitstekende vervanger voor Marten de Roon, die er vanwege een blessure niet bij is. "Klaassen doet het geweldig", ziet Kieft.

Normaal gesproken vormt De Roon met Frenkie de Jong het controlerende blok op het middenveld in Oranje. Volgens Kieft zou het Nederlands elftal er niet zwakker op worden met Klaassen op de plek van eerstgenoemde. "Klaassen is ook aan de bal gewoon vrij goed, ik bedoel, hij is geen Frenkie de Jong, maar... iedereen doet altijd maar alsof die De Roon zo belangrijk is. Het lijkt wel alsof je niet kan voetballen als De Roon niet op het middenveld staat. Maar als je Klaassen op die plek zet, dat is toch een veel betere voetballer?"

Ook andere opties op het middenveld passeren de revue in Veronica Inside. Johan Derksen vindt het jammer dat Davy Pröpper nog altijd geblesseerd is. "Ik mis Pröpper steeds, want dat vond ik nou voor Brighton & Hove Albion, niet voor een grote club, een goede speler. Dat is nou verstandig. Pröpper moet ook niet voor Manchester United kiezen, maar wel voor Brighton", doelt Derksen op Donny van de Beek, die deze zomer de stap van Ajax naar United maakte.

René van der Gijp vergelijkt de situatie van Van de Beek, die nauwelijks aan spelen toe komt in Engeland, met die van Klaassen drie jaar geleden bij Everton. Laatstgenoemde waagde ook de oversteek vanuit Ajax naar de Premier League, maar werd na één seizoen en slechts zeven competitieduels doorverkocht aan Werder Bremen. "Als je naar Klaassen kijkt", zegt Van der Gijp. "Die ging naar Everton, en die mislukt daar. En dan denken wij dat Van de Beek bij Manchester United gaat slagen? Gaat niet gebeuren."