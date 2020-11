‘Ik vond dat ik moest spelen, maar Ten Hag is de baas, hij beslist’

Zakaria Labyad verloor begin oktober zijn basisplaats bij Ajax na de smadelijke 1-0 nederlaag tegen FC Groningen. Afgelopen zondag, vijf weken later, had de aanvallende middenvelder annex aanvaller pas weer een basisplaats in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (0-3). Labyad is het er niet mee eens dat trainer Erik ten Hag hem de laatste weken voornamelijk heeft gebruikt als invaller bij Ajax.

"Ik vond dat ik moest spelen, maar de trainer is de baas. Hij beslist", benadrukt Labyad in een interview met Het Parool. De multifunctionele aanvaller, die tegen FC Utrecht als middenvelder begon, is overigens blij met de ontwikkeling van Lassina Traoré, die bij Ajax geregeld een basisplaats krijgt van Ten Hag. "Hij heeft het geweldig gedaan. Lassina heeft veel en belangrijke goals gemaakt. Voor mij was het een kwestie van: borst vooruit, hoofd omhoog en nóg harder werken." Labyad vindt dat hij het nodige toevoegt aan het spel van Ajax. "Ik kan scoren, ik heb een steekpass in huis en ik houd het overzicht, zoals bij dat doelpunt van Davy Klaassen (de 0-1 tegen FC Utrecht, red.). En ik werk hard, ik ben geen luie voetballer."

Ten Hag vindt het mooi dat Labyad na de zeperd in Groningen karakter heeft getoond. "Zakaria had in dat duel ook geen rendement, maar nadat hij vervolgens uit het elftal ging, heeft hij zijn koppie niet laten hangen, weerbaarheid getoond. Door goed te trainen heeft hij deze kans verdiend", zei de Ajax-coach tegen De Telegraaf. "Als mens was het moeilijk om hem eruit te halen, want het was onredelijk hoe hij werd benadeeld. Door rode kaarten (tegen Sparta Rotterdam en Vitesse, red.) moest hij twee keer worden gewisseld. En de vierde wedstrijd, tegen FC Groningen, had het hele team een offday. Maar in de top is het niet altijd rechtvaardig."

Labyad is overigens opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko, net als voormalig ploeggenoot Hakim Ziyech. Men staat op 13 en 17 november tegenover de Centraal-Afrikaanse Republiek in de kwaliticatiereeks voor de Afrika Cup. Hij werd in oktober ook al opgeroepen, maar toen liet Ajax hem vanwege de coronacrisis niet vertrekken. Labyad speelde in maart 2018, toen nog als speler van FC Utrecht, voor het laatst in het shirt van Marokko. De Ajacied, met vijf interlands achter zijn naam, debuteerde in 2012 bij de Leeuwen van de Atlas.