‘Ik ben superblij dat hij bij Oranje zit, hij presteert goed de laatste tijd’

Joël Drommel mag zich maandagmiddag melden bij het Nederlands elftal, als vervanger van zijn geblesseerde collega Justin Bijlow. In de optiek van Sander Boschker, die als keeperstrainer van FC Twente dagelijks met de 23-jarige sluitpost werkt, is het terecht dat bondscoach Frank de Boer uiteindelijk is uitgekomen bij Drommel, die dit seizoen een sterke indruk maakt.

Boschker was degene die het nieuws over de oproep van De Boer mocht overbrengen op Drommel. "Ik werd gebeld door Patrick Lodewijks, keeperstrainer bij Oranje. Ik belde vervolgens Joël en zei dat ik een heel mooie verrassing voor hem had", zo vertelt hij in een reactie aan het radioprogramma NOS Langs de Lijn. "Hij vroeg: 'Mag ik het raden? Het Nederlands elftal?' Ik zei dat dat klopte. 'Dat meen je niet, dat meen je niet', zei hij."

Volgens Boschker is het terecht dat Drommel is opgenomen in de 25-koppige selectie van Oranje voor de duels met Spanje (11 november), Bosnië en Herzegovina (15 november) en Polen (18 november). "Ik ben superblij voor hem. Hij presteert goed de laatste tijd." Drommel kreeg met FC Twente dit seizoen pas acht doelpunten tegen in acht Eredivisie-duels. Boschker vindt sowieso dat zijn pupil een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. "Het was eerst soms rennen, vliegen en draven. Daar heeft hij zich echt in verbeterd. Stilstaan op het moment dat er geschoten wordt, bijvoorbeeld. Verder straalt hij nu ook veel meer zelfvertrouwen uit."

Boschker denkt dat het voor Drommel belangrijk is om goed om zich heen te kijken bij Oranje. Speeltijd is wat hem betreft van later zorg. "Hij moet er niet van uitgaan dat hij minuten gaat maken, maar de hele ervaring is al prachtig om mee te maken. Het niveau zal een stuk hoger zijn dan waar hij dagelijks mee van doen heeft, dus hij zal misschien op zijn tenen moeten lopen. Dit is mooi voor hem, maar ook voor de club. We zijn supertrots op hem."