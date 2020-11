Opnieuw tegenvaller voor Eden Hazard en Real Madrid

Eden Hazard en Casemiro zijn zondagavond niet inzetbaar voor Real Madrid in de uitwedstrijd tegen Valencia. De regerend landskampioen van Spanje maakt zaterdag bekend dat het tweetal positief is getest op het coronavirus. Hazard en Casemiro zijn in quarantaine gegaan en staan na de interlandperiode weer tot de beschikking van Zinédine Zidane.

Voor Hazard komt er zodoende een abrupt einde aan een reeks van drie wedstrijden waarin hij speeltijd kreeg. De Belgisch international maakte tien dagen geleden in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Mönchengbladbach (2-2) als invaller zijn eerste minuten van het seizoen voor de Koniklijke. Vier dagen later verscheen de Belg in de basisopstelling voor het thuisduel met Huesca (4-1) en nam hij op fraaie wijze de 1-0 voor zijn rekening.

Hazard was afgelopen woensdag ook basisspeler tegen Internazionale (3-2) in de Champions League, maar zondag moet hij verstek laten gaan. Een tegenaanvaller voor de aankoop van honderd miljoen euro, die in zijn eerste jaar veel last van blessureleed had en niet verder kwam dan 22 duels in alle competities en een schamel doelpunt. Hazard mist ook de vriendschappelijke interland tegen Zwitserland op 11 november en de Nations League-wedstrijden tegen Engeland (15 november) en Denemarken (18 november).

Real Madrid staat momenteel op een tweede plaats in LaLiga achter Real Sociedad, dat een punt meer én een wedstrijd meer heeft: zeventien om zestien punten. Valencia verzamelde acht punten uit evenveel wedstrijden en hield aan de laatste vier ontmoetingen in LaLiga slechts een punt over.