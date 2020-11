Sportieve wraak topscorer Veerman: ‘Hij zag het totaal niet in mij zitten’

Henk Veerman kent een uitermate voortvarende start van het seizoen in de Eredivisie. De boomlange aanvaller van sc Heerenveen is met zeven doelpunten zelfs de huidige topscorer in Nederland. "Vertrouwen doet wat met een jongen, dat kun je wel zien", zo doet de trefzekere aanvalsleider van de Friese formatie aan zelfanalyse.

In zijn eerste periode in Heerenveen moest Veerman nog Reza Ghoochannejhad voor zich dulden. In de huidige situatie is hij de eerste keus in de spits van het elftal van trainer Johnny Janssen, wat zijn zelfvertrouwen alleen maar ten goede komt. "Dat is enorm belangrijk voor een speler", concludeert hij in een interview met het Algemeen Dagblad. "Waar ik dat toen niet kreeg, helemaal niet zelfs, is dat nu totaal anders. Het blijkt wel uit de cijfers dat Jurgen Streppel (destijds trainer van Heerenveen, red.) het totaal niet in mij zag zitten."

Tijdens zijn periode bij 1. FC St. Pauli tussen 2018 en afgelopen zomer is Veerman naar eigen zeggen een ander type spits geworden. "Ik zeg niet dat ik het meevoetballende gedeelte niet beheers, maar bij Sankt Pauli heb ik de keuze gemaakt om me puur te richten op het afmaken. Als dat goed loopt, moet je dat lekker blijven doen", aldus de Eredivisie-topscorer, die desondanks heel bewust koos voor een terugkeer in Nederland. "Het eerste seizoen in Hamburg was prima. Maar toen corona uitbrak, werd het heel vervelend dat ik geen familie en vrienden om me heen had. Ik voelde me eenzaam."

Veerman ziet duidelijke verschillen tussen de manier van spelen in Duitsland en Nederland. "In Nederland gaat het meer op techniek, in Duitsland om beuken en op fysieke kracht de wedstrijd winnen." Tot zijn tevredenheid constateert de 29-jarige spits echter ook dat de verdediging van Heerenveen momenteel zeer goed functioneert. "Omdat we weten dat het achterin goed staat, kunnen we voorin momenten creëren om wat te proberen." Veerman imponeerde zondag tegen Sparta Rotterdam (1-4) met een sprintactie voorafgaand aan één van zijn doelpunten. "Niet iedere tegenstander weet van mijn snelheid. Prima, houden zo."