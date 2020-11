‘Dagen Solskjaer lijken geteld; Man United neemt contact op met opvolger’

De druk op Ole Gunnar Solskjaer neemt steeds verder toe. De Manchester Evening News meldt donderdag dat Mauricio Pochettino de meest voorname kandidaat is om het stokje over te nemen bij het kwakkelende Manchester United. Er zou naar verluidt reeds gesproken zijn met het management van de Argentijnse coach, die clubloos is na zijn ontslag bij Tottenham Hotspur vorig jaar november.

De discussie over de positie van Solskjaer op Old Trafford is weer opgelaaid na de beschamende 2-1 nederlaag van woensdagavond in de groepsfase van de Champions League. De uitwedstrijd van zaterdag tegen het goed presterende Everton lijkt cruciaal te zijn voor de toekomst van de Noorse coach, zo klinkt het in de Engelse media. Bij een nederlaag op Goodison Park kunnen the Reds afzakken naar de zeventiende plaats in de Premier League, één plek boven de degradatiestreep. Vanwege de teleurstellende resultaten is er intern flinke twijfel ontstaan over Solskjaer.

Bekijk hier de samenvatting van Basaksehir - Manchester United

Solskjaer maakt zich voorlopig geen zorgen, zo blijkt uit zijn reactie na de nederlaag in Instanbul van woensdagavond. "Ik reageer liever niet op zulke verhalen", verwees de manager van Manchester United naar de suggestie van oud-speler Roy Keane dat zijn baan op de tocht zou staan. "Het is nog vroeg in het seizoen en meningen zullen er altijd zijn. We moeten met zijn allen sterk blijven. Ik ben door het bestuur aangesteld om hier een klus te klaren en dat vul ik samen met mijn stafleden zo goed mogelijk in", zo liet de strijdvaardige Solskjaer, in december 2018 aangesteld als eindverantwoordelijke, optekenen in de Engelse media.

Manchester United hoeft voor Pochettino geen afkoopsom neer te leggen, wat hem een serieuze kandidaat lijkt te maken. De voormalig manager van the Spurs is in ieder geval klaar voor een terugkeer in de trainerswereld. "Ik ben er altijd klaar voor om terug te keren en weer actief te zijn in de voetballerij", zo zei Pochettino onlangs in Monday Night Football van Sky Sports. "Ik kijk daar nu al naar uit. Ik hou van de voetbalwereld, al is het ook een gecompliceerde wereld. Dat is wel de realiteit."