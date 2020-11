Van Hanegem zet Feyenoorder op scherp: ‘Dat is echt zinloos’

Feyenoord moet donderdag winnen van CSKA Moskou om uitzicht te houden op overwintering in de Europa League. In Rotterdam hoopt men op het meespelen van Steven Berghuis, die zondag nog geblesseerd uitviel tegen FC Emmen. Daarnaast leeft in De Kuip de hoop dat Orkun Kökçü opstaat. Willem van Hanegem heeft de talentvolle middenvelder hoog zitten, maar verwacht meer van hem.

Kökçü stond afgelopen zomer in de belangstelling van verschillende clubs uit het buitenland. Hij werd gelinkt aan onder meer Arsenal en Sevilla, maar besloot te verlengen bij Feyenoord tot medio 2025. De verwachtingen zijn hoog, ook bij Van Hanegem. “Kökçü heeft meer kwaliteiten dan andere spelers, maar dat zorgt ook voor verplichtingen”, zegt de oud-voetballer tegenover het Algemeen Dagblad. “Als het niet loopt, moet híj opstaan en niet bijvoorbeeld Diemers of Linssen. Dan is leeftijd niet belangrijk. Ik zie nog steeds dat hij te vaak voor korte combinaties heel ver van het vijandelijke doel kiest en dan zijn eigen bal achterna loopt. Dat is echt zinloos. Hij moet bepalender worden, directer spelen, het tempo opschroeven.”

Kökçü debuteerde bijna twee jaar geleden in de hoofdmacht van Feyenoord tegen FC Emmen. Hij maakte direct indruk met een doelpunt en een assist. Trainer Dick Advocaat nam na zijn aanstelling het talent bij de hand, maar vindt dat hij meer moet scoren. Die mening deelt Kökçü zelf ook. Dit seizoen staat hij pas op één assist, terwijl hij zondag tegen FC Emmen (2-3 winst) pas zijn eerste volledige wedstrijd speelde. “Maar dat gezeur over meer doelpunten, daar moet je mee oppassen”, waarschuwt Van Hanegem. “Dat gaat vaak tegen je werken. Laat hem voetballen, dan komen de goals vanzelf. Maar dan moet hij wel het gaspedaal gaan intrappen, veel directer spelen en de oplossing vooruit vinden.”