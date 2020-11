Van Hanegem: ‘Klaassen liet iets zien wat niet veel voetballers doen’

Ajax heeft er heel goed aan gedaan om Davy Klaassen terug te halen naar de Eredivisie, zo benadrukt Willem van Hanegem. De oud-speler en -trainer adviseert maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad om de 2-1 van de middenvelder tegen Fortuna Sittard (5-2) nog eens terug te kijken. Na een kopbal van Lassina Traoré op de lat uit een voorzet van David Neres kopte Klaassen zijn tweede treffer van de avond binnen.

“Op het moment dat Traoré door de lucht wordt aangespeeld is hij in volle sprint op weg naar het doel”, blikt Van Hanegem in het dagblad terug op het duel in de Johan Cruijff ArenA. “Daarna kopt hij de rebound binnen. Mensen die met een zak chips op de bank zaten, vonden dat misschien een doodnormaal doelpunt. Maar kijk nou eens in een heel weekend naar hoe vaak een bal terugkomt van de keeper of de lat en hoe vaak spelers dan pas in beweging komen. Dan ben je uiteraard te laat.”

“Klaassen liet daar iets zien wat niet veel spelers doen. Hij is zeer alert, rekent al op een scenario waar de rest rustig op wacht. Dan ben je dus net een seconde eerder en maak je een doelpunt dat niet de hele wereld over zal gaan, maar heel slim tot stand is gekomen. Zo'n Klaassen kan jonge spelers dus iets leren”, benadrukt de Kromme, die ook blij werd van scorende jongelingen als Brian Brobbey en Naoufal Bannis. De tiener van Ajax scoorde tegen Fortuna bij zijn debuut, terwijl Bannis in de slotseconden de winnende treffer voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (2-3) maakte.

“Het is echt nog een jochie om te zien en dan moet je dus slim zijn”, wijst Van Hanegem op de jonge aanvaller van Feyenoord. “Dat toonde hij af en toe, bij momenten. Nee, die jongen hoeft niet de hele dag het krachthonk in. Dat riep iedereen ook altijd over Hakim Ziyech. Het zou allemaal te snel voor hem gaan in Engeland en hij zou fysiek ondersteboven worden gekegeld daar. Ik zie het tegenovergestelde”, wijst hij naar de eerste duels van de ex-Ajacied in dienst van Chelsea.

“Echte voetballers zijn gewoon snelle denkers. Ziyech op het hoogste niveau, Klaassen daar een treetje onder. En hopelijk straks ook jonkies als Brobbey en Bannis. Laat ze lekker met rust de komende maanden zou ik zeggen”, besluit Van Hanegem zijn column.